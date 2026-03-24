Émerson Batalla genera controversia por su opinión sobre la denuncia de abuso sexual contra Nicolás Rodríguez

El delantero de Atlético Bucaramanga publicó un mensaje en el que tomó postura a favor del jugador de Atlético Nacional.

Émerson Batalla y su mensaje. – Vizzor Image.

La noticia que sacude al fútbol colombiano este martes es la denuncia de una joven de 19 años contra el futbolista de Atlético Nacional Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual. Mientras las autoridades ya tienen el testimonio de la supuesta víctima, el club Verdolaga ha informado que el jugador será apartado de todas las actividades del equipo profesional mientras se esclarecen los hechos.

El tema está generando reacciones desde muchos ámbitos de la sociedad, pero las posturas que parecen más sensatas apuntan a hacer un acompañamiento a la denunciante y garantizar que Rodríguez tenga su derecho al debido proceso. Otras partes han decidido dar su apoyo hacia alguna de las dos partes.

Eso es lo que ha sucedido con Émerson Batalla, futbolista de Atlético Bucaramanga, quien expresó su opinión por medio de redes sociales con un mensaje corto, pero que deja ver que no cree en la denuncia interpuesta o, eventualmente, si el relato es cierto, justifica los actos de su colega.

El delantero citó parte del testimonio brindado por la presunta víctima antes las autoridades, colocó un expresión de risa y apuntó con un emoji que el asunto tiene que ver con algo de dinero. Textualmente, escribió: “‘La única mujer había 10 hombres’ Jajaja Sinceramente (sic)”.

Mensaje de Émerson Batalla. – @batalla1_21.

La publicación ha generado toda una controversia en redes sociales. Por un lado, hay voces que apoyan la postura de Batalla y cuestionan que una mujer haya estado en una reunión rodeada por 10 hombres con los detalles de consumo de alcohol que se mencionan en la denuncia. Por otro, hay quienes vienen criticando al delantero por lo que sería una justificación a una situación tan grave como el abuso sexual.

Hay quienes también le están pidiendo a Atlético Bucaramanga tomar cartas en el asunto, hasta el punto de pedir sanciones por lo que han considerado un comentario ofensivo en medio de una situación tan delicada. Por el momento, el club santandereano no se ha pronunciado sobre la publicación de su jugador.

Te puede interesar