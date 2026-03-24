Así va la recuperación de Cristiano Ronaldo tras su lesión muscular: “Mejorando cada día”

El astro portugués compartió sus entrenamientos y asegura estar mejor cada día para estar al 100 por ciento, el Bicho se perderá el duelo ante México

Luego de que se confirmara la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria de Portugal, para los duelos ante México y Estados Unidos, el delantero portugués no descansa y continúa con su proceso de recuperación para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026. La ausencia del delantero portugués responde a una lesión muscular que lo mantiene fuera de actividad desde finales de febrero, cuando salió con molestias en un partido del Al Nassr.

El atacante de 41 años sufrió un problema en el isquiotibial derecho durante el encuentro ante Al-Feiha, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la selección portuguesa. Tras las primeras valoraciones, se confirmó que la lesión era más importante de lo esperado, por lo que se optó por un tratamiento especializado en España para evitar una recaída.

Desde entonces, Ronaldo ha seguido un programa de rehabilitación personalizado en Madrid, donde trabaja en la recuperación muscular con ejercicios específicos. A través de sus redes sociales, el propio jugador ha mostrado parte de su rutina, enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “Mejorando cada día”, escribió junto a imágenes entrenando en el gimnasio.

Cristiano Ronaldo presume avance de su recuperación | @cristiano

A pesar de este contratiempo, el rendimiento del portugués en la temporada ha sido destacado. Antes de la lesión, registraba 21 goles en 22 partidos de liga con el Al Nassr, cifras que lo mantienen como uno de los delanteros más efectivos del fútbol internacional, incluso en la etapa final de su carrera.

La decisión de no convocarlo para los amistosos ante México y Estados Unidos responde a una medida preventiva. El cuerpo técnico de Portugal, encabezado por Roberto Martínez, priorizó su recuperación completa antes que arriesgarlo en compromisos de preparación, considerando la cercanía del Mundial 2026.

El propio seleccionador dejó claro que la situación no representa un riesgo mayor de cara al torneo: “No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico”, explicó.

Con este panorama, la ausencia de Ronaldo en el Estadio Azteca será una de las principales bajas del encuentro ante México, en un duelo que generaba expectativa por la posibilidad de ver al histórico goleador en territorio nacional. Sin embargo, su recuperación sigue el plan establecido y todo apunta a que estará disponible en la siguiente convocatoria.

De cara al futuro, Cristiano Ronaldo mantiene un objetivo claro: seguir ampliando su legado. Con 965 goles en su carrera profesional, el delantero busca convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1000 tantos, una meta que podría seguir persiguiendo una vez que supere esta lesión y regrese a las canchas.

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