Convocados y figuras: así es Argelia, próximo rival de Guatemala

El equipo dirigido por Vladimir Petković ha construido una base con jugadores que compiten en ligas internacionales.

Argelia y su sueño mundialista | X: @LesVerts

La Selección de Guatemala se prepara para enfrentar a Argelia en un amistoso internacional durante la fecha FIFA de marzo. El partido se disputará en Europa y representa una prueba relevante para el equipo centroamericano, que busca competir ante selecciones con presencia en el Mundial 2026. Este tipo de encuentros permite medir el nivel del plantel y ajustar aspectos tácticos.

Argelia llega con un objetivo claro: afinar detalles antes de la Copa del Mundo. El conjunto africano aseguró su clasificación tras un proceso sólido en eliminatorias, donde mostró regularidad en resultados y funcionamiento. Ahora, apunta a sostener ese rendimiento en la preparación previa al torneo.

El equipo dirigido por Vladimir Petković ha construido una base con jugadores que compiten en ligas internacionales. Esta característica le da variantes en todas sus líneas y experiencia en distintos contextos de juego, un factor importante en torneos de alta exigencia.

Convocados de Argelia y sus principales figuras

La lista de convocados incluye a los porteros Luca Zidane, Anthony Mandrea, Kilian Belazzoug y Melvin Mastil. En defensa aparecen Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Aissa Mandi, Rafik Belghali, Zineddine Belaid, Achref Abada y Sohaib Nair.

En el mediocampo fueron citados Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui y Fares Chaibi, quienes cumplen funciones de equilibrio y generación de juego.

En ataque, Argelia presenta a Riyad Mahrez, Mohamed Amoura, Amine Gouiri, Fares Ghedjemis, Adil Boulbina, Hadj Moussa, Ahmed Benbouali y Amin Chiakha. Mahrez destaca como líder del equipo por su experiencia internacional, mientras que Amoura es una de las principales referencias ofensivas por su capacidad para definir.

Argelia y su grupo en el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, Argelia integrará el Grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania. Este escenario presenta desafíos importantes por la variedad de estilos y niveles de sus rivales.

El equipo africano buscará competir por un lugar en la siguiente fase, apoyado en su base de jugadores con recorrido internacional. La fase de grupos será determinante para sus aspiraciones.

El amistoso ante Guatemala será clave para ajustar el funcionamiento colectivo. Además de este compromiso, Argelia también enfrentará a Uruguay en esta misma ventana FIFA, en una serie de partidos que le permitirá medir su nivel competitivo antes del inicio de la Copa del Mundo.

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