Mikel Arriola suelta una bomba: el nuevo Estadio Azteca será la casa del Atlante, Cruz Azul y América

La reapertura del Estadio Azteca será este próximo sábado 28 de marzo con el partido amistoso de México vs Portugal, una cita previo al Mundial 2026

Faltan pocos días para que el Estadio Azteca abra sus puertas de nueva cuenta tras casi dos años de trabajos de remodelación. México recibirá a Portugal este sábado 28 de marzo, en un partido amistoso que marcará la presentación internacional del Coloso de Santa Úrsula, recinto que también será escenario de la inauguración del Mundial 2026. En medio de estos preparativos, el Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, anunció que, una vez concluida la competencia del próximo verano, el inmueble se convertirá en la nueva casa del Atlante, Cruz Azul y América.

Durante la conferencia de prensa para presentar la campaña “Hecho en México”, Mikel Arriola explicó que los tres equipos volverán a compartir el Estadio Azteca después de la modernización que sufrió el recinto tras una inversión de casi 300 millones de dólares.

“El Estadio que se reinaugura el sábado representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al fútbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí por cierto el Atlante, Cruz Azul y América”, declaró el directivo de la FMF frente a los medios de comunicación presentes.

El Atlante regresará a la Primera División de la Liga MX para el Apertura 2026 tras concretar la compra del Mazatlán FC, luego de una década en la Liga de Expansión. Los Potros de Hierro, equipo con más mudanzas en la historia del fútbol mexicano, con siete cambios de ciudad, nunca han tenido un estadio fijo; sin embargo, volverán al Estadio Azteca, recinto en el que jugaron en diversas etapas y donde disputaron su último partido el 28 de abril de 2007.

Por su parte, Cruz Azul también retomará su actividad en el Coloso de Santa Úrsula, donde jugaron de 1971 a 1996, después de varios años sin una sede propia en la Ciudad de México. Tras no renovar contrato en el Olímpico Universitario, el equipo tuvo que mudarse temporalmente al Estadio Cuauhtémoc para el Clausura 2026, y aunque se especuló sobre la construcción de un estadio propio en la capital, el Gobierno de la Ciudad de México descartó el pasado 10 de febrero que el Parque Bicentenario fuera considerado para este proyecto.

Mikel Arriola presume la importancia de México en el Mundial 2026

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, destacó la relevancia de México en el Mundial 2026, torneo que se organizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. Aunque el país azteca albergará únicamente 13 partidos, el directivo enfatizó que contará con el más importante: el partido inaugural, el cual se estima será seguido por al menos 6 mil millones de personas alrededor del mundo.

“El partido más visto del Mundial es el partido inaugural. El partido de Qatar lo vieron 4 mil millones de personas. Este partido seguramente lo verán 6 mil millones de personas en el mundo. Deportivamente, la selección está trabajando. Nos quedan cinco partidos. Somos la selección con más días de concentración de todas las selecciones que van a jugar el Mundial, en vez de la semana y media que tendrán muchas otras selecciones. El equipo se está preparando para brindarles grandes satisfacciones. Somos tres veces anfitriones, somos México”, sentenció.

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