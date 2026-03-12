Savino Del Bene Scandicci toma ventaja en la ida de cuartos de final de la CEV Champions League

Savino Del Bene Scandicci ganó 3-0 a Fenerbahçe Medicana en la ida de los cuartos de final de la CEV Champions League 2026, dominando con su ofensiva y defensa

Savino Del Bene Scandicci dominó con autoridad en el primer enfrentamiento de los cuartos de final de la CEV Champions League 2026. En un partido marcado por su fuerza ofensiva y sólida defensa, el equipo italiano superó a Fenerbahçe Medicana por 3-0, con parciales de 25-23, 25-19 y 25-19. La destacada actuación de Alce Bernardeschi y Sarah Franklin en los ataques fue clave para mantener a Scandicci en control del marcador durante todo el encuentro. Además, la defensa del equipo italiano, con un impresionante 62% de efectividad en recepción, les permitió gestionar bien el juego, sin permitir que el equipo turco pudiera montar una recuperación efectiva.

Por otro lado, Fenerbahçe Medicana no logró encontrar su ritmo, pese a los esfuerzos individuales de jugadoras como Gizem Örge y Büşra Melih. El equipo turco cometió varios errores clave en recepción y en el servicio, lo que terminó por costarles caro. El total de puntos al final del encuentro fue de 81-71, favoreciendo a Scandicci, que logró tomar una ventaja importante en esta ida. Fenerbahçe no pudo aprovechar su potencial ofensivo, y el equipo de Marco Gaspari aprovechó cada oportunidad para asegurar el dominio total. La eliminatoria, que se jugó en un total de 93 minutos, deja a Scandicci en una buena posición para el encuentro de vuelta.

