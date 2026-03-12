Cinco jugadores comparten el liderato tras la ronda 1 del LIV Golf Singapur 2026

Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen, Lee Westwood y Richard T. Lee pelean la punta; el mexicano Carlos Ortiz es 12

Arranca el LIV Golf Singapur 2026. | Captura Claro Sports

La primera ronda del LIV Golf Singapur 2026, que inició el 11 de marzo en el campo The Serapong del Sentosa Golf Club, dejó un liderato compartido entre cinco jugadores que firmaron 67 golpes (-4). El grupo de cabeza lo integran Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen, Lee Westwood y Richard T. Lee, quienes cerraron la jornada con el mismo registro en el inicio del torneo.

El evento forma parte del calendario 2026 del circuito LIV Golf y se disputará hasta el 15 de marzo, con varios jugadores del circuito internacional en la pelea por el título tras una primera jornada con diferencias mínimas en la clasificación.

El español Jon Rahm, integrante de Legion XIII, comparte el primer lugar con Bryson DeChambeau de Crushers GC, Louis Oosthuizen de Southern Guards GC, Lee Westwood de Majesticks Golf Club y Richard T. Lee, quien participa como wild card. Todos firmaron una tarjeta de 67 golpes (-4) para colocarse en la parte más alta de la tabla.

Detrás de ellos aparece un grupo de seis jugadores empatados en la sexta posición con -3, entre los que destacan Tyrrell Hatton (Legion XIII), Cameron Tringale (HyFlyers GC), Tom McKibbin (Legion XIII), Marc Leishman (Ripper GC), Thomas Detry (4Aces GC) y Matthew Wolff (RangeGoats GC).

La primera jornada dejó un margen reducido entre los primeros lugares, por lo que la pelea por el liderato continúa abierta rumbo a la segunda ronda.

¿Cómo les fue a los jugadores hispanos en la ronda 1?

Entre los golfistas, el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz, ambos del equipo Torque GC, concluyeron la jornada empatados en la posición 12 con -2, lo que los mantiene dentro del grupo que busca acercarse a los líderes.

El español David Puig, integrante de Fireballs GC, cerró la ronda con +2, resultado que lo ubicó en el puesto 39 de la clasificación. Por su parte, el mexicano Abraham Ancer, también de Torque GC, terminó el día con +5, lo que lo colocó en la posición 53 tras la primera ronda del torneo.

El torneo continúa en Sentosa

El LIV Golf Singapur 2026 se disputa en el Sentosa Golf Club, uno de los campos más reconocidos del golf en Asia. La competencia continuará durante el fin de semana con las siguientes rondas que definirán tanto el título individual como la clasificación por equipos dentro del circuito. Con varios jugadores separados por pocos golpes, la segunda ronda será clave para definir quién tomará ventaja en el torneo que se juega en Singapur.

