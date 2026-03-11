La UEFA en vivo por Claro Sports: calendario de transmisiones de los octavos de final de la Europa League

A través de nuestra señal podrás disfrutar de lo mejor de la fase de los 16 mejores, sobre todo con equipos como Betis, Stuttgart, Porto, Celta de Vigo y Lyon, entre otros

La Europa League 2026 entra en su fase decisiva con la ida de los octavos de final este jueves 12 de marzo de 2026. Cuatro partidos clave se disputarán a lo largo del día, y uno de los más esperados será el enfrentamiento entre VfB Stuttgart y Porto. Este encuentro y otros más los podrás disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports.

El Stuttgart, que ha mostrado un rendimiento sólido bajo la dirección de Sebastian Hoeness, recibirá al líder de la Liga Portuguesa, el Porto, conocido por su capacidad de generar peligro tanto en defensa como en ataque. Este choque será crucial para ambos equipos en sus aspiraciones por continuar en el torneo.

Otro enfrentamiento de interés será el que enfrente a Panathinaikos y Real Betis. Los helvéticos, quienes tuvieron una destacada actuación en los playoffs eliminatorios, buscarán dar la sorpresa ante unos españoles que han sido consistentes, aunque han pasado algo desapercibido. A pesar de no ser considerado uno de los favoritos, el cuadro verdiblanco, y en donde milita Álvaro Fidalgo ha mostrado calidad en Europa y buscará imponer su estilo de juego para llevarse una ventaja importante en este primer encuentro.

El Genk se medirá a SC Freiburg en un partido que promete ser tácticamente cerrado. El Genk, que logró clasificarse a esta fase con una victoria apretada ante el Dinamo, se enfrenta a un Freiburg que ha sido el equipo con la mejor defensa en la Europa League. Este duelo será una prueba para ambos equipos, especialmente para el cuadro de Bélgica, que deberá aprovechar su localía si quiere avanzar a la siguiente fase.

Por último, Celta Vigo se enfrentará al Lyon en otro enfrentamiento atractivo. Los españoles, quienes atraviesan un buen momento en La Liga, será un rival complicado para un Olympique que, tras una derrota en 2024 ante el Betis, busca redimirse en esta edición del torneo. La presencia de Iago Aspas en el Celta podría ser clave, ya que su capacidad de desequilibrar en los momentos más críticos será fundamental para el equipo español.

Estos cuatro partidos son solo el inicio de lo que promete ser una fase eliminatoria emocionante de la Europa League 2026. Los equipos lucharán por un lugar en los cuartos de final, y estos primeros encuentros podrían ser determinantes para definir el rumbo de la competición. Todos estos encuentros se podrán seguir a través de Claro Sports y toda nuestra multiplataforma.

UEFA en vivo: Calendario y dónde ver los partidos de octavos de final de la Europa League

De esta forma se desarrollarán los partidos de ida de la UEFA Europa League. Cuatro de ellos los podrás ver a través de nuestra señal y todos los encuentros se disputarán el día jueves 12 de marzo

VfB Stuttgart vs Porto | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Genk vs SC Freiburg | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celta Vigo vs Lyon | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

¿Quiénes son los favoritos de los Playoffs en la Europa League, según la IA?

La inteligencia artificial, al analizar los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, identifica a varios equipos con ventaja para avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, cada enfrentamiento presenta características particulares que pueden influir en el desarrollo de los partidos. A continuación, se presentan los favoritos en cada uno de los duelos según el análisis disponible:

Lille vs Aston Villa

El Aston Villa llega a este duelo con un desempeño sólido en la Premier League y un historial reciente en competiciones europeas. A pesar de algunas bajas por lesión, el equipo dirigido por Unai Emery sigue siendo considerado uno de los favoritos. Sin embargo, el Lille, con su capacidad para remontar partidos, será un rival difícil de superar. La IA considera que la paridad entre ambos equipos puede hacer este partido muy parejo.

Bologna vs Roma

En este duelo italiano, la Roma es la favorita para avanzar, dado su sólido rendimiento en Serie A y la reciente incorporación de Donyell Malen, quien refuerza su ataque. El Bologna, aunque ha mostrado buenos resultados en el torneo, enfrenta una prueba dura ante un rival de mayor jerarquía. La Roma se perfila como la principal candidata para avanzar a la siguiente ronda.

Stuttgart vs Porto

El Porto es uno de los favoritos de la Europa League debido a su consistencia en la Liga portuguesa y su poderío ofensivo. A pesar de que el Stuttgart ha mostrado mejoría bajo la dirección de Sebastian Hoeness, la experiencia internacional y la fortaleza defensiva del Porto hacen que los portugueses sean los favoritos para este duelo. Sin embargo, el Stuttgart no será un rival fácil, lo que hace que este enfrentamiento sea muy interesante.

Panathinaikos vs Real Betis

El Real Betis, tras su destacada participación en la temporada pasada de la Conference League, es considerado el favorito en este enfrentamiento. A pesar de que el Panathinaikos ha demostrado su capacidad para sorprender en la fase de grupos, la calidad individual y el nivel competitivo del Betis colocan a los españoles como los favoritos para avanzar, aunque no se debe subestimar al equipo griego.

Nottingham Forest vs Midtjylland

Este es uno de los encuentros más impredecibles, ya que Midtjylland sorprendió con su victoria ante Forest en su primer enfrentamiento. Sin embargo, bajo la dirección de Vítor Pereira, el Nottingham Forest ha mostrado una gran capacidad para remontar y superar a equipos difíciles. La IA predice que, con el Forest jugando como local y habiendo corregido errores anteriores, podrían tener una ligera ventaja.

Celta de Vigo vs Lyon

En este enfrentamiento, la experiencia del Lyon en competiciones europeas lo coloca como favorito, especialmente por el rendimiento de sus jugadores clave como Moussa Niakhaté. Sin embargo, el Celta de Vigo, con la fuerza ofensiva de Iago Aspas, puede dar la sorpresa en casa. Aunque Lyon es el favorito, la motivación del Celta en este torneo podría generar un duelo más equilibrado de lo esperado.

Ferencváros vs Braga

El Ferencváros ha sido sólido en su estadio y presenta una buena racha en casa. Sin embargo, el Braga se ha destacado en Europa League y ha mostrado un alto nivel de juego durante esta temporada, lo que lo coloca como el favorito para este duelo. La experiencia internacional del Braga y su historial reciente en la competición lo hacen el favorito para avanzar.

Genk vs Freiburg

El Freiburg se ha consolidado como uno de los equipos más sólidos de la Europa League gracias a su defensa compacta, lo que lo coloca como favorito en este enfrentamiento. Aunque el Genk ha logrado buenos resultados, incluyendo una reñida victoria ante el Dinamo, se enfrentan a un equipo muy difícil de superar. La fuerza defensiva del Freiburg es uno de los factores clave que hace que la IA lo considere favorito en este encuentro.

