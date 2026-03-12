Boletos Chivas vs Santos: ¿Cuánto cuestan las entradas para la jornada 11 de Liga MX 2026?

El equipo rojiblanco buscará mantener su buen paso como local ante un rival que históricamente suele complicarle los partidos

El partido entre Chivas de Guadalajara y Santos Laguna promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo rojiblanco buscará mantener su buen paso como local ante un rival que históricamente suele complicarle los partidos.

Los aficionados del Rebaño ya comenzaron a buscar boletos para asistir al Estadio Akron, donde el conjunto tapatío intentará extender su racha positiva en casa. La expectativa es alta debido al gran ambiente que suele generarse en el inmueble, por lo que se espera una importante entrada en este duelo del campeonato mexicano.

Chivas vs Santos: fecha y horario del partido de la jornada 11 del Clausura 2026

El enfrentamiento entre Chivas y Santos Laguna se disputará como parte de la jornada 11 del Clausura 2026, en un partido que puede tener impacto directo en la lucha por los primeros lugares de la tabla. El duelo está programado para jugarse en el Estadio Akron, casa del conjunto rojiblanco.

El encuentro se celebrará este sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Se espera un ambiente intenso en las tribunas, ya que la afición de Chivas suele responder cuando el equipo pelea en la parte alta del campeonato.

Boletos para el Chivas vs Santos: disponibilidad, precios por sección y cómo comprar

Los boletos para el Chivas vs Santos están disponibles a través de los canales oficiales de venta del club, tanto en línea como en taquillas autorizadas. Los precios pueden variar dependiendo de la zona del estadio, así como de la demanda que tenga el partido conforme se acerque la fecha del encuentro.

Las entradas suelen dividirse por secciones dentro del Estadio Akron, con precios aproximados que van desde zonas en cabecera hasta áreas preferentes o palcos, aquí las diferentes opciones:

Club Chivas 49: $3,529.00

$3,529.00 Club Chivas 50: $3,529.00

$3,529.00 Akron Premier Oriente: $1,877.00

$1,877.00 Akron Premier Poniente: $1,877.00

$1,877.00 Lateral Inferior Oriente: $1,169.00

$1,169.00 Lateral Inferior Poniente: $1,169.00

$1,169.00 Cabecera Inferior Norte: $638.00

$638.00 Cabecera Inferior Sur: $638.00

$638.00 Lateral Superior Oriente: $496.00

$496.00 Lateral Superior Poniente: $496.00

$496.00 Cabecera Superior Norte: $425.00

$425.00 Cabecera Superior Sur: $425.00

Para adquirir los boletos, los seguidores del Rebaño pueden comprarlos en plataformas digitales oficiales del club o en puntos de venta autorizados, donde deberán seleccionar su zona y completar el proceso de pago. Se recomienda comprar con anticipación, ya que los partidos de Chivas como local suelen registrar una alta demanda.

Chivas sigue invicto como local en el Clausura 2026: resultados y cómo le ha ido en casa

Uno de los factores que aumenta el interés por este partido es el sólido rendimiento de Chivas cuando juega en casa durante el Clausura 2026. El equipo tapatío ha logrado mantenerse invicto como local en lo que va del torneo, convirtiendo el Estadio Akron en una fortaleza complicada para sus rivales.

Los resultados positivos frente a su afición han sido clave para mantenerse competitivo en la tabla, ya que el equipo ha sumado puntos importantes en su estadio. La combinación entre el apoyo de la tribuna y el buen desempeño colectivo ha sido determinante para que Chivas aspire a pelear por los puestos altos del campeonato.

