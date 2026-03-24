Warszawa pega primero: vence a Lublin en un partidazo de la CEV Champions League varonil

Bartosz Bednorz fue el máximo anotador con 21 puntos y también lideró en recepción, además fue clave en ataque con 16 remates ganadores

El PGE Projekt Warszawa tomó ventaja en los cuartos de final de la CEV Champions League varonil tras imponerse 3-1 a Bogdanka LUK Lublin en el Torwar Hall COS Warszawa en Polonia, en un duelo intenso que se resolvió en cuatro sets. El PGE dominó con claridad el primer parcial (25-14), pero Lublin reaccionó en el segundo (23-25). Sin embargo, Warszawa recuperó el control en los momentos clave para llevarse el tercer set en un cierre ajustado (26-24) y sentenciar el partido en el cuarto (25-20), tras un total de 114 minutos de juego.

El equipo de la capital polaca (Varsovia) contó con una actuación destacada de Bartosz Bednorz, quien fue el máximo anotador con 21 puntos y también lideró en recepción, además de ser clave en ataque con 16 remates ganadores. A su lado, Tillie y Gomułka aportaron de forma importante en ofensiva, mientras que Jakub Kochanowski destacó en el bloqueo. Por parte de Lublin, Hilir Henno lideró con 19 puntos y fue el mejor en servicio con cuatro aces, aunque no fue suficiente para evitar la derrota en un partido que deja a Warszawa con ventaja de cara al duelo de vuelta.

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