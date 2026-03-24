México vs Portugal: sin estacionamiento y con cierres viales para llegar al Estadio Azteca

Autoridades de la CDMX aplicarán un operativo especial de movilidad con cierres viales y rutas alternas para llegar al estadio.

El Estadio Azteca se inaugurará en marzo | Imago7

La selección de México regresará al Estadio Azteca para enfrentar a selección de Portugal el próximo sábado 28 de marzo, en un evento que marcará la reapertura del inmueble tras su proceso de remodelación de cara al Mundial Sin embargo, el operativo de movilidad contempla restricciones que modificarán el acceso habitual de los asistentes.

La medida formará parte del operativo de movilidad y seguridad preparado para el primer evento en el estadio tras las obras de remodelación. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la intención es reducir la carga vehicular en la zona y ordenar la llegada de los aficionados con apoyo de transporte público, autobuses, bicicletas y servicios de traslado.

Sin acceso para autos particulares

Además de la restricción para autos particulares, el acceso vehicular dentro del perímetro del estadio solo se permitirá a unidades autorizadas. En ese grupo estarán vehículos de emergencia, servicios oficiales, personal acreditado, residentes con tarjetón de la alcaldía Coyoacán y algunos servicios de salud que operan en la zona.

El plan también contempla cierres viales desde las primeras horas del sábado. A partir de las 6:00 de la mañana habrá un cierre parcial con paso solo para proveedores y tránsito local, mientras que desde las 13:00 horas entrará un cierre total en el polígono de seguridad instalado alrededor del estadio.

Calles con cierres y acceso limitado

Entre las vialidades que tendrán afectaciones aparecen Santa Úrsula, Gran Sur y Calzada de Tlalpan, por lo que la recomendación oficial es anticipar traslados y revisar rutas antes de salir. En la zona conocida como “Última milla” solo podrán ingresar habitantes del sector y personas que cuenten con boleto para el encuentro.

El acceso peatonal también tendrá control. Las autoridades informaron que únicamente podrán acercarse al estadio quienes presenten entrada para el partido. Los ingresos se distribuirán desde Santa Úrsula o avenida del Imán hacia las puertas 3 y 8, mientras que desde el CETRAM Huipulco y Calzada de Tlalpan el paso será por la ruta peatonal habilitada sobre Tlalpan.

Transporte público y rutas alternas

Para atender la demanda, el gobierno capitalino habilitará alternativas de traslado. Habrá servicio Park & Ride desde puntos como Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Santa Fe y Parque Ecológico Xochimilco, además de rutas especiales de autobús desde Bellas Artes, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo, Izazaga y Ciudad Universitaria.

Metro, Metrobús y Tren Ligero extenderán su horario hasta la 1:00 de la mañana, y también habrá rutas directas de trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad. En el caso de taxis y aplicaciones, las maniobras de ascenso y descenso solo se permitirán en puntos perimetrales como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa. Desde ahí, el trayecto final al estadio deberá hacerse a pie.

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