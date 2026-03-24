Así fue el primer entrenamiento de Fidalgo con la selección mexicana

El mediocampista se integró al CAR, entrenó con el grupo y apunta a sumar minutos en los amistosos ante Portugal y Bélgica

Álvaro Fidalgo se incorporó oficialmente a la selección mexicana y ya vivió su primera práctica en el Centro de Alto Rendimiento, como parte de la concentración previa a la Fecha FIFA de marzo en la que el Tri enfrentará a Portugal y Bélgica. El mediocampista del Betis aterrizó este lunes en la Ciudad de México y ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, en una convocatoria clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La llegada del futbolista fue compartida por los canales oficiales de la selección, que compartieron imágenes de su primer entrenamiento con la indumentaria del Tricolor. El futbolista participó en la sesión de entrenamiento de este martes, que marcó su primer contacto formal como jugador del equipo.

“Ya me dieron la bienvenida con dos o tres patadas”, expresó entre risas antes de integrarse a los trabajos. La convocatoria de Fidalgo se da en el marco de los partidos amistosos que disputará México en esta Fecha FIFA, donde el cuerpo técnico busca definir opciones de cara al Mundial.

¿Cuándo es el partido entre México y Portugal?

El partido entre la selección mexicana y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca. El encuentro celebrará la reinauguración del legendario inmueble y será el primero de los dos compromisos programados para el equipo mexicano. Posteriormente, el Tri viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica el martes 31 de marzo, ambos duelos como preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

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