¡Baja sensible! Romelu Lukaku no estará en el México vs Bélgica

El jugador del Napoli optó por centrarse en su recuperación con miras al Mundial 2026, decisión que fue aceptada por Rudi García

Lukaku se pierde los duelos ante México y Estados Unidos | Reuters

La selección de Bélgica no contará con otra de sus principales figuras para el duelo amistoso ante México el martes 31 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, luego de las bajas de Thibaut Courtois, Leandro Trossard y Hans Vanaken, se confirmó la ausencia de Romelu Lukaku, quien decidió no integrarse a la gira del mes de marzo. El delantero del Napoli optó por enfocarse en su recuperación física en plena recta final de preparación rumbo al Mundial 2026.

El atacante de 32 años atraviesa un proceso para retomar su mejor nivel, luego de haber sufrido problemas musculares durante la temporada. Su ausencia representa un golpe importante para el conjunto belga, que tenía contemplado utilizar estos encuentros como parte de su afinar detalles rumbo a la Copa del Mundo.

Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica con 89 anotaciones en 124 partidos, ha tenido poca actividad en las últimas semanas. Su último partido se remonta a inicios de marzo, y desde entonces ha quedado fuera de ritmo competitivo, situación que llevó al propio jugador a priorizar su estado físico por encima de la convocatoria.

“Romelu Lukaku no participará en los próximos partidos amistosos de los Diablos Rojos en Estados Unidos contra Estados Unidos y México. Romelu ha optado por centrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física. La KBVB respeta su decisión y le desea mucha suerte”.

La federación belga respaldó la decisión del delantero, señalando que el objetivo es que llegue en óptimas condiciones al torneo mundialista. El cuerpo técnico considera que esta pausa será clave para evitar recaídas y garantizar su disponibilidad en la competencia más importante del calendario.

El seleccionador Rudi García pierde así a uno de sus referentes ofensivos, en un contexto donde también enfrenta otras ausencias relevantes. Jugadores como Leandro Trossard y Hans Vanaken tampoco estarán disponibles, mientras que el portero Thibaut Courtois está fuera por lesión.

Ante este panorama, Bélgica deberá ajustar su esquema ofensivo para los compromisos ante Estados Unidos y México. La baja de Lukaku abre la puerta a nuevas opciones en ataque, incluyendo la posibilidad de que jóvenes futbolistas tengan mayor protagonismo en estos partidos de preparación.

A pesar de las ausencias, el equipo contará con el regreso de Kevin De Bruyne, quien vuelve tras varios meses fuera y se perfila como uno de los líderes en esta etapa previa al Mundial. Su presencia será clave para sostener el funcionamiento del equipo en medio de las bajas.

El enfrentamiento ante México, programado para el martes 31 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México en Chicago, Estados Unidos se disputará sin una de las grandes figuras del fútbol europeo. Sin embargo, Bélgica buscará aprovechar el partido para probar variantes y mantener su proceso competitivo rumbo a una Copa del Mundo donde aspira a ser protagonista.

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