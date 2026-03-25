Los tres nombres que lideran la renovación de Guatemala

Fueron citados para el amistoso frente a Argelia.

Tena realiza variantes en la convocatoria | @fedefut_oficial

Luego del doloroso desenlace en las eliminatorias mundialistas para 2026, Guatemala inició el camino al gran sueño de jugar una Copa del Mundo por primera vez en su historia haciendo una apuesta grande por Luis Fernando Tena, a quien se le renovó el contrato, y a quien se le pidió no solo sostener lo hecho hasta el momento sino que comenzar un ciclo de renovación pensando en el futuro.

Tarea poco sencilla pero que urgía encomandar y por eso es que Luis Fernando Tena, en su primera gran convocatoria de amistosos internacionales incluyó a tres futbolistas jóvenes que de alguna manera están llamados a cargar con la bandera de la renovación. Uno de ellos ya estuvo en alguna convocatoria, mientras que los otros dos están estrenándose.

Es así como entonces Daniel Méndez, jugador de las fuerzas básicas del CF Pachuca, Marcelo Hernández, defensor central del CS Cartaginés que dirige Amarini Villatoro en Costa Rica y Diego Fernández, extremo izquierdo que milita en Antigua, tendrán la gran oportunidad de formar parte de la lista de convocados a la espera de tener oportunidades en campo.

De los tres nombrados, Daniel Méndez ha sido el que más experiencia tuvo. De hecho, fue el delantero de los proceso juveniles y estuvo en varias citaciones de Tena durante 2025. Este delantero formado en las juveniles del Pachuca ha incluso contado con alguna prueba en el exterior, como en Ajax, y su futuro es prominente. Queda ver qué protagonismo decide el técnico darle a los juveniles.

Guatemala vs Argelia: una prueba de alto nivel

A partir de este miércoles, el equipo comenzará los entrenamientos en territorio italiano con la mirada puesta en el duelo ante Argelia. El rival africano representa un desafío de jerarquía, con futbolistas que militan en el fútbol europeo y que obligarán a Guatemala a mostrar su mejor versión.

Entre las figuras más destacadas del conjunto argelino aparecen nombres como Riyad Mahrez y Houssem Aouar, jugadores con experiencia en ligas de primer nivel. Este tipo de enfrentamientos no solo eleva la exigencia competitiva, sino que también sirve como vitrina internacional para el crecimiento del combinado chapín.

El partido se disputará en el histórico Estadio Luigi Ferraris, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol italiano. Este estadio, casa del Genoa y la Sampdoria, ofrece un escenario ideal para un compromiso de carácter internacional.

El encuentro está programado para las 13:30 horas de Guatemala. El Guatemala vs Argelia no es un simple partido de preparación. Representa una oportunidad para medir el crecimiento del equipo, consolidar el proceso que viene desarrollando la selección y seguir posicionando al país en el mapa futbolístico internacional.

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