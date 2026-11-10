Aguinaldo ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el segundo depósito y quiénes lo reciben?

Los pensionados del ISSSTE recibirán el aguinaldo en dos exhibiciones durante noviembre de 2026. Conoce las fechas de pago y quiénes tienen derecho

Se entrega en dos exhibiciones durante noviembre | Claro Sports

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contempla el pago del aguinaldo 2026 para los pensionados que cumplen con los requisitos establecidos en su régimen de jubilación. Esta prestación se entrega en dos exhibiciones durante noviembre, por lo que miles de beneficiarios esperan conocer las fechas de depósito y las cantidades que recibirán. El segundo pago está previsto para el viernes 27 de noviembre, junto con la pensión correspondiente a diciembre, aunque el derecho a esta gratificación depende de las condiciones bajo las cuales se otorgó cada pensión.

¿Cuándo cae el primer depósito del aguinaldo ISSSTE 2026?

El primer depósito del aguinaldo ISSSTE 2026 corresponde a la primera quincena de noviembre, periodo en el que los pensionados beneficiarios reciben una parte de su gratificación anual. De acuerdo con el calendario de pagos del instituto, esta exhibición está contemplada entre el 1 y el 15 de noviembre, mientras que el decreto federal publicado el 23 de octubre establece que el pago del aguinaldo podrá comenzar a partir del martes 10 de noviembre.

La entrega de este recurso coincide con las fechas de El Buen Fin 2026, aunque no significa que todos los pensionados recibirán el dinero el mismo día. La dispersión depende de los procedimientos administrativos correspondientes, por lo que los beneficiarios deberán revisar sus cuentas bancarias y los avisos oficiales del ISSSTE para confirmar que el depósito se haya realizado.

¿Cuándo pagan la segunda parte del aguinaldo ISSSTE 2026?

La segunda parte del aguinaldo ISSSTE 2026 está programada para el viernes 27 de noviembre, fecha que también corresponde al depósito de la pensión de diciembre. De esta manera, los jubilados que tienen derecho a la prestación recibirán tanto su mensualidad habitual como la cantidad restante de su gratificación anual, aunque ambos conceptos corresponden a pagos diferentes.

El esquema de entrega contempla dos exhibiciones equivalentes a 20 días de pensión cada una, hasta completar los 40 días de aguinaldo para los pensionados a quienes corresponde esta modalidad. Por ello, quienes reciban la primera parte durante la quincena de noviembre deberán considerar el 27 de noviembre como la fecha prevista para completar el pago de esta prestación.

¿Quiénes reciben el aguinaldo ISSSTE 2026?

El aguinaldo del ISSSTE está dirigido principalmente a los jubilados y pensionados que pertenecen al Régimen Décimo Transitorio, mecanismo que conserva las condiciones de retiro anteriores a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007. En este grupo se encuentran quienes cotizaban antes del 1 de abril de ese año y decidieron permanecer bajo las reglas anteriores. También pueden acceder a la prestación los familiares que reciben una pensión derivada por viudez u orfandad, así como beneficiarios de determinadas pensiones por invalidez o riesgos de trabajo, de acuerdo con las disposiciones aplicables a cada modalidad.

Por otra parte, los pensionados bajo el régimen de cuentas individuales no cuentan automáticamente con el aguinaldo de 40 días previsto para el Décimo Transitorio, debido a que sus prestaciones se determinan mediante condiciones diferentes. Para conocer si corresponde recibir este dinero, los interesados pueden consultar su resolución de pensión y verificar el régimen bajo el cual se otorgó. Cabe aclarar que tener una cuenta administrada por una Afore no significa necesariamente estar pensionado bajo el régimen de cuentas individuales.

¿Cómo se calcula el aguinaldo del ISSSTE?

Para los pensionados del Décimo Transitorio con derecho a 40 días de aguinaldo, el cálculo se realiza a partir de la cuota diaria de su pensión. Primero se divide el monto mensual entre 30 y después se multiplica el resultado por 40. Por ejemplo, una persona que recibe 12 mil pesos mensuales tendría un aguinaldo total de 16 mil pesos, distribuido en dos exhibiciones de 8 mil pesos cada una. Este procedimiento es ilustrativo y supone que toda la mensualidad forma parte de la base reconocida para calcular la prestación.

El monto final puede cambiar según el tipo de pensión, la cuota diaria reconocida y las condiciones establecidas en la resolución correspondiente. En determinadas pensiones por invalidez o riesgos de trabajo se aplican reglas específicas, por lo que no todos los beneficiarios reciben cantidades iguales. Para comprobar el depósito, los pensionados pueden revisar sus movimientos bancarios y los comprobantes de pago del ISSSTE. En caso de encontrar diferencias, pueden solicitar orientación directamente al instituto.