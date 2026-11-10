¿Cuándo fue la última vez que Jamaica le ganó a México?

El gol de Kemar Lawrence al minuto 88 dejó fuera a México de la Copa Oro 2017; Jamaica también había vencido al Tri en 1996 y 2008

El Tri se despidió de la Copa Oro 2017 en semifinales | Imago 7

La Selección Mexicana volverá a verse las caras con Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Rafa Márquez viajará a Kingston en busca de su primera victoria como entrenador tricolor y recibirá la vuelta en Monterrey con la misión de sellar un boleto al Final Four y defender el título.

La última derrota de México ante los Reggae Boyz ocurrió el 23 de julio de 2017, cuando un gol de Kemar Lawrence al minuto 88 sentenció el triunfo jamaicano por 1-0 en las semifinales de la Copa Oro, disputadas en el Rose Bowl de Pasadena y dejó al equipo de Juan Carlos Osorio sin posibilidades de defender su campeonato.

El Tri llegó a aquella edición con una plantilla alternativa, debido a que sus principales figuras habían participado semanas antes en la Copa Confederaciones de Rusia. Futbolistas como Guillermo Ochoa, Javier Hernández, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Vela y Raúl Jiménez no estuvieron en el torneo.

El Tricolor había terminado como líder del Grupo C después de vencer 3-1 a El Salvador, empatar 0-0 contra Jamaica y superar 2-0 a Curazao. Posteriormente eliminó a Honduras en cuartos de final con un solitario gol de Rodolfo Pizarro. La semifinal representaba el segundo enfrentamiento entre mexicanos y jamaicanos en apenas diez días, después de que el equipo de Theodore Whitmore consiguiera neutralizar el ataque nacional durante la fase de grupos.

Osorio, suspendido seis encuentros por su comportamiento hacia los árbitros durante la Copa Confederaciones, observó el compromiso desde la tribuna. Su auxiliar, Pompilio Páez, fue el encargado de dirigir desde el banquillo a un once integrado por Jesús Corona; Edson Álvarez, Hugo Ayala, Jair Pereira, Erick Gutiérrez; Jesús Dueñas, Jesús Molina, Elías Hernández, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Erick Torres.

México, domina pero sufre con la contundencia

Jesús Gallardo volverá a enfrentar a Jamaica | Imago 7

México dominó la posesión y generó las oportunidades más claras del primer tiempo, pero encontró en Andre Blake, quien se mantiene en la convocatoria en 2026, a su principal obstáculo. El guardameta del Philadelphia Union realizó una doble intervención ante Jesús Dueñas y Erick Torres durante los primeros minutos y, al 25′, volvió a impedir la anotación del delantero mexicano con una atajada a un remate de cabeza.

Jamaica apostó por un bloque defensivo compacto, cerró los espacios interiores y buscó aprovechar las recuperaciones para salir al contragolpe. En la segunda mitad encontró mayores posibilidades ofensivas: Ricardo Morris exigió a Corona al minuto 56 y Damion Lowe estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo al 78′. El portero mexicano respondió en ambas ocasiones.

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Cuando el encuentro parecía dirigirse a los tiempos extra, Kemar Lawrence marcó el único gol al minuto 88. Tras una falta sobre Michael Binns, el lateral de los New York Red Bulls ejecutó un tiro libre de zurda desde aproximadamente 30 metros. El balón superó la barrera y se colocó en el ángulo de la portería de Corona, que no consiguió evitar el tanto.

Dos finales consecutivas de Copa Oro

México nunca ha perdido en casa ante los Reggae Boyz | Imago 7

La anotación consumó la eliminación mexicana y permitió que Jamaica alcanzara su segunda final consecutiva de Copa Oro. Blake, que terminó el partido con cinco atajadas, fue elegido como el mejor futbolista del encuentro y posteriormente recibió el Guante de Oro del torneo. Los jamaicanos terminaron como subcampeones después de perder 2-1 contra Estados Unidos, con un gol de Jordan Morris al minuto 88.

Para México, la eliminación significó cerrar el verano de 2017 sin títulos, después de finalizar en el cuarto lugar de la Copa Confederaciones. El resultado incrementó los cuestionamientos hacia Osorio, aunque el colombiano permaneció en el cargo, consiguió la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y dirigió al Tricolor en aquella competencia.

¿Cuáles fueron las otras derrotas de México ante Jamaica?

Antes de la eliminación de 2017, Jamaica había derrotado dos veces a México en competencias oficiales, ambas por 1-0 y en el National Stadium de Kingston. Los triunfos ocurrieron durante las eliminatorias mundialistas de Francia 1998 y Sudáfrica 2010. Además, el historial incluye dos victorias jamaicanas en encuentros amistosos, disputados en 1975 y 1995.

Jamaica 1-0 México | Eliminatorias rumbo a Francia 1998

El 17 de noviembre de 1996, Jamaica consiguió una victoria histórica frente al México de Bora Milutinović. El equipo dirigido por el brasileño René Simões buscaba avanzar al Hexagonal final de Concacaf como parte de su proyecto para clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. El conjunto mexicano contaba con jugadores como Benjamín Galindo, Marcelino Bernal, Ricardo Peláez y Duilio Davino.

El encuentro permaneció empatado hasta el minuto 82, cuando Ian Goodison anotó el único gol del partido. La victoria aseguró el pase jamaicano al Hexagonal y representó un paso fundamental hacia Francia 1998. Un año después, los Reggae Boyz consiguieron su histórica clasificación mundialista tras empatar 0-0 contra México, nuevamente en Kingston.

Entre los titulares de aquella Jamaica se encontraba Theodore Whitmore, quien años después se convertiría en entrenador de su selección y sería protagonista de las siguientes dos victorias oficiales sobre el Tricolor.

Jamaica 1-0 México | Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010

La segunda derrota oficial llegó el 11 de octubre de 2008, durante la fase semifinal de las eliminatorias mundialistas. México era dirigido por Sven-Göran Eriksson y presentaba una alineación con futbolistas como Rafael Márquez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Giovani dos Santos, Carlos Vela y Omar Bravo.

Ricardo Fuller marcó al minuto 14 después de realizar un disparo que se desvió en una barrida de Rafael Márquez y terminó superando a Oswaldo Sánchez. El delantero del Stoke City colocó en ventaja al conjunto dirigido por Whitmore, que consiguió resistir los intentos mexicanos durante el resto del encuentro.

Carlos Vela tuvo una oportunidad para igualar y Márquez estrelló un cabezazo en el poste durante la segunda mitad. Sin embargo, México no consiguió marcar. La derrota complicó sus aspiraciones mundialistas y, aunque finalmente avanzó al Hexagonal por diferencia de goles sobre Jamaica, significó otro resultado adverso para Eriksson, quien sería destituido en abril de 2009.

Las otras dos victorias de Jamaica en partidos amistosos

El historial también registra dos triunfos jamaicanos fuera de competencias oficiales. El primero ocurrió el 9 de abril de 1975, cuando Jamaica se impuso 3-1 a México, su victoria por mayor diferencia de goles frente al conjunto nacional. El segundo se produjo en 1995, también en Kingston, con marcador de 2-1.

En total, las cinco victorias jamaicanas registradas en este historial tienen una particularidad: ninguna ocurrió en territorio mexicano. Cuatro fueron en Jamaica y la más reciente, la semifinal de 2017, en Estados Unidos.

Desde aquella eliminación en Pasadena, México no volvió a perder contra los caribeños en los enfrentamientos registrados hasta 2024. En ese periodo destacan el triunfo 3-0 en las semifinales de la Copa Oro 2023 y la victoria 1-0 en la fase de grupos de la Copa América 2024, con gol de Gerardo Arteaga. Ahora, ambos equipos volverán a cruzarse en los cuartos de final de la Concacaf Nations League.