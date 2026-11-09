¿Hay clases este viernes 13 de noviembre en México? Esto dice la SEP

Se unirá a la suspensión de actividades del lunes 16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana

Los estudiantes tendrán un megapuente a mediados de noviembre | Reuters

El viernes 13 de noviembre de 2026 está señalado como jornada de registro de calificaciones en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta actividad ha provocado dudas sobre la asistencia de los alumnos y la posibilidad de un descanso de cuatro días, previo a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La precisión es necesaria para las familias: el registro de calificaciones no aparece bajo la misma categoría que la suspensión de labores docentes. Por ello, no debe darse por hecho un megapuente generalizado únicamente por esa anotación; madres, padres y tutores deben atender el aviso de su escuela sobre las actividades del viernes.

El calendario del ciclo 2026-2027 corresponde a preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Sus disposiciones no deben extenderse automáticamente a preparatorias y universidades, que cuentan con calendarios propios.

¿Por qué se suspenden las clases el 13 de noviembre en México?

La actividad prevista para esa fecha es el primer registro de calificaciones del ciclo escolar, durante el cual los docentes integran los resultados de las evaluaciones. Es por ello que se explica la ausencia de estudiantes en las aulas para el 13 de noviembre; sin embargo, conviene distinguir esa interpretación de una suspensión general de labores anunciada por la SEP.

La fecha que sí figura expresamente entre las suspensiones de labores docentes es el lunes 16 de noviembre. Además, la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar de ese mes está programada para el viernes 27, por lo que no corresponde atribuir al Consejo Técnico la actividad del día 13.

¿Cuántos días dura el próximo megapuente de noviembre 2026?

El descanso será de cuatro días, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, en los planteles que confirmen que sus alumnos no asistirán durante el registro de calificaciones. En ese supuesto se suman la jornada administrativa, el sábado 14, el domingo 15 y la suspensión del lunes.

Si la escuela mantiene clases el viernes, el puente constará de tres días: del sábado 14 al lunes 16 de noviembre. La pausa del lunes corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana; por eso, resulta necesario diferenciar ese descanso de la organización escolar prevista para el registro de evaluaciones.

En ambos escenarios, el regreso a las aulas será el martes 17 de noviembre, en los horarios habituales, salvo alguna disposición local adicional. Antes de organizar viajes o actividades familiares desde el viernes, conviene confirmar la circular del plantel: ese aviso permitirá establecer si el descanso de cada estudiante será de tres o cuatro días.