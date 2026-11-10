Teófilo Gutiérrez y un legado memorable en Junior: los cuatro registros más impresionantes que deja

Repasamos los hitos más importantes que deja el experimentado delantero en Junior, el equipo de sus amores.

Teófilo Gutiérrez besando el trofeo de la Liga BetPlay | Vizzor | Gemini

La historia de Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla está por finalizar y algo que marcó el desenlace de ese vínculo fue su último partido en ‘la arenosa’ el pasado lunes 9 de noviembre ante Cúcuta Deportivo, esto en el Romelio Martínez. Si bien al ‘tiburón’ le resta un encuentro contra Deportivo Pasto, no se sabe si el delantero vaya a estar con el equipo para ese día.

Si no entra en la convocatoria, ese duelo frente al ‘motilón’ pasaría a ser en el registro como el último con la camiseta del ‘rojiblanco’, ya que el atacante no va a continuar para el 2027. Eso sí, en el Metropolitano se va a realizar su despedida por todo lo alto porque es uno de los futbolistas que deja una huella memorable para la historia de la institución barranquillera.

Siete títulos, uno de los más ganadores a lo largo de los años

Teófilo es para los hinchas del Junior uno de los ídolos más importantes por su aporte dentro del campo de juego. Si bien no estuvo de manera lineal en el club, cada vez que pisó una cancha con esos colores hizo historia. A la fecha es uno de los jugadores que más ha ganado títulos allí con un total de siete. Esos campeonatos fueron los siguientes:

4 Ligas locales (2018-II, 2019-I, 2025-II, 2026-I).

1 Copa Colombia (2017).

2 Superligas (2019 y 2020).

Ese registro lo comparte con Sebastián Viera, hoy en día director técnico del equipo, y con José Luis Chunga. Con los dos arqueros compartió varios de los títulos que consiguió en el ‘tiburón’. Vale la pena mencionar que ‘Teo’ también hizo parte de la nómina subcampeona de Copa Sudamericana.

Tercer goleador histórico del Junior

Con el gol que hizo en la victoria contra Cúcuta, Gutiérrez se posiciona como el tercer anotador histórico de la institución barranquillera con 107 tantos. En la primera casilla de ese escalafón está otra de las leyendas del Junior y es Iván René Valenciano con 166. Al ‘bombardero’ le sigue Carlos Arturo Bacca, quien antes de marcharse al Deportivo Cali dejó una cifra de 135 dianas.

En la cima de los asistidores

Una característica que tiene Teófilo es que es un jugador polifuncional y aparte de gol, posee habilidad para asistir. Gutiérrez logró hacer 49 asistencias vistiendo la ‘rojiblanca’, lo que lo sitúa como el mejor en ese sentido. Inclusive supera a un ’10’ nato como lo fue Giovanni Hernández, quien antes de su retiro consiguió una cifra de 48. Como dato adicional, sumando participaciones de gol, también es el de más contribuciones con 94, superando a Bacca (74) y a Luis el ‘cariaco’ González (63).

Dos bicampeonatos en su palmarés

Si bien hay jugadores que son bicampeones en Junior, como Viera, Luis Narváez, Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Víctor Cantillo, entre otros, ‘Teo’ aparece como el único en conseguir dos bicampeonatos, siendo uno de los más recientes del Junior bajo el mando de Alfredo Arias. Así se distribuyen esos títulos ligueros:

Liga Águila 2018-II (vs Independiente Medellín).

Liga Águila 2019-I (vs Deportivo Pasto).

Liga BetPlay 2025-II (vs Deportes Tolima).

Liga BetPlay 2026-I(vs Atlético Nacional).

Algunas marcas de Teófilo Gutiérrez con Junior | Vizzor | Gemini

Hay un patrón que se repite en esos dos bicampeonatos que consiguió Teófilo y es que primero fue campeón del finalización y luego del apertura. Aunque no fue con Junior, tener en cuenta que el futbolista tiene otra título liguero que consiguió con Deportivo Cali.

Sin duda Teófilo Gutiérrez deja una huella impecable en Junior de Barranquilla, lo que lo posiciona como uno de los ídolos más importantes, ya la discusión de si es el máximo referente es de los hinchas. Resta esperar si decide ponerle fin a su carrera o si se va a jugar a otro equipo para el 2027.

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