México suma dos medallas en atletismo: Carlo Cruz y Alyson Salinas suben al podio de Dakar 2026

Carlo Cruz obtuvo la plata en salto de altura y Alyson Salinas consiguió el bronce en lanzamiento de martillo

México suma dos medallas en el atletismo de Dakar 2026 | Captura

México continúa sumando medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de que Carlo Cruz y Alyson Salinas consiguieran subir al podio en sus respectivas pruebas de atletismo. Cruz obtuvo la plata en salto de altura, mientras que Salinas se quedó con el bronce en lanzamiento de martillo, resultados que incrementaron la cuenta de preseas de la delegación mexicana en Senegal.

La jornada del martes 10 de noviembre también dejó resultados para Colombia, que consiguió dos medallas en las pruebas de atletismo. Dilan Graciano terminó en el segundo lugar del lanzamiento de jabalina y Michell Gómez obtuvo el tercer puesto en los 400 metros con vallas, con lo que la representación colombiana alcanzó seis preseas en la competencia.

Carlo Cruz gana la plata para México en salto de altura

Carlo Cruz consiguió la medalla de plata en la prueba de salto de altura, después de registrar una marca de 4.85 metros en la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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El mexicano disputó las posiciones del podio frente al francés Axel Faye, quien obtuvo la medalla de oro con un registro de 4.95 metros, una diferencia de diez centímetros respecto a Cruz.

El tercer lugar correspondió al tailandés Tanakorn Daengmanee, quien también alcanzó los 4.85 metros. Con este resultado, Cruz aseguró una de las dos medallas que México obtuvo durante la jornada de atletismo.

Alyson Salinas consigue el bronce en lanzamiento de martillo

La segunda medalla para México llegó por conducto de Alyson Salinas, quien terminó en el tercer lugar de lanzamiento de martillo con una distancia de 61.52 metros.

La representante mexicana compartió el podio con la ucraniana Milaniia Kokhan, quien obtuvo la medalla de oro, y la china Xingyue Yang, que finalizó en la segunda posición. Con el resultado de Salinas, México sumó una presea de bronce a la plata conseguida por Carlo Cruz, ambas en las competencias de atletismo celebradas en Dakar.

Dilan Graciano obtiene la plata para Colombia en lanzamiento de jabalina

Colombia también tuvo representación en el podio de atletismo gracias a Dilan Graciano, quien consiguió la medalla de plata en lanzamiento de jabalina durante la jornada del martes 10 de noviembre.

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El atleta, originario de Apartadó, Antioquia, alcanzó una distancia de 71.72 metros en la final disputada en el Estadio Iba Mar Diop, registro que le permitió terminar en el segundo lugar de la clasificación. La actuación de Graciano contribuyó a que Colombia alcanzara seis medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, de acuerdo con el balance de la delegación durante la jornada.

Michell Gómez gana el bronce en los 400 metros con vallas

Michell Gómez consiguió otra medalla para Colombia al finalizar en la tercera posición de los 400 metros con vallas, prueba en la que registró un tiempo de 58.90 segundos. La atleta, originaria de San Juan de Urabá, Antioquia, logró mejorar la marca que había establecido durante la fase de clasificación y aseguró su lugar en el podio durante la final.

Con las preseas obtenidas por Gómez y Graciano, Colombia sumó dos medallas en atletismo durante la jornada, mientras que México también consiguió dos podios gracias a las actuaciones de Carlo Cruz y Alyson Salinas.