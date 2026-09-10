Buen Fin 2026 ya abrió el registro para negocios: requisitos, fecha límite y beneficios

Los comercios interesados en participar pueden inscribirse desde el 8 de septiembre y acceder a distintas herramientas de promoción

Buen Fin 2026: pasos para registrar tu negocio | www.elbuenfin.org

El Buen Fin 2026 ya inició su proceso de registro para negocios y comercios que quieran formar parte de la edición de este año. Desde el pasado martes 8 de septiembre, las empresas pueden realizar su inscripción de manera gratuita a través del portal oficial del programa para ofrecer promociones durante el periodo de descuentos más importante del mercado interno mexicano.

El registro permitirá a los comercios aparecer en el directorio oficial de participantes, acceder a materiales de identidad del programa y contar con herramientas para fortalecer sus ventas físicas y digitales. Además, las empresas inscritas podrán participar en beneficios vinculados con organismos como el SAT y la Profeco.

Buen Fin 2026 para negocios: ¿Dónde, cómo hacer el registro y cuál es la fecha límite?

Los negocios interesados deberán realizar su registro mediante el portal oficial www.elbuenfin.org. El proceso estará disponible hasta el 12 de noviembre de 2026 a las 23:59:59 horas, por lo que las empresas tendrán ese plazo para completar su inscripción antes del inicio del evento.

Para participar, los comercios deberán ser personas físicas o morales legalmente constituidas y contar con un RFC válido. Durante el registro, el sistema solicitará información del negocio y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos, la confirmación de participación podrá realizarse en tiempo real.

📢 ¡Ya está abierto el registro de empresas para #ElBuenFin2026!



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Regístrate en:



🔗 https://t.co/b7Go8eiB4Q#MIPYMES pic.twitter.com/k0PmZgbA27 — El Buen Fin (@ElBuenFin) September 8, 2026

Entre los beneficios para los negocios registrados se encuentra la posibilidad de ser consultados por los consumidores dentro del portal oficial, ya sea por categoría, tipo de comercio o modalidad de venta física y en línea. También podrán utilizar el manual de identidad y el logotipo oficial del Buen Fin.

Además, los participantes tendrán acceso a materiales gratuitos para impulsar sus ventas digitales, podrán solicitar su inscripción al Sorteo del SAT y tendrán la posibilidad de integrarse a programas como ConciliaExprés y CopyAdvise de la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿Cuándo inicia el Buen Fin 2026 y cuánto dura?

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, con una duración de cinco días. Esta edición será la número 16 del programa y contempla dentro de su periodo el día inhábil correspondiente a la conmemoración del 20 de noviembre.

Durante estos días, los establecimientos participantes ofrecerán promociones y descuentos en productos y servicios en todo el país. El programa es resultado de una colaboración entre instituciones del sector público y privado con el objetivo de impulsar la economía familiar, fomentar el comercio formal y promover los derechos del consumidor.

Es importante mencionar que el registro de negocios para participar en el Buen Fin es independiente de la inscripción al Sorteo del Buen Fin del SAT. Mientras que la participación como comercio se realiza en el portal oficial del programa, el sorteo cuenta con un proceso y requisitos propios establecidos por el Servicio de Administración Tributaria.

🎉 Empresas participantes y sus clientes pueden acceder al Sorteo del SAT y concursar por premios de hasta $260 mil pesos.*



Una razón más para registrarte en #ElBuenFin2026.https://t.co/b7Go8eiB4Q



*Consulta bases aplicables. pic.twitter.com/mD0uc266tQ — El Buen Fin (@ElBuenFin) September 8, 2026

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