Buen Fin 2026: ¿Cómo usar el checador de precios de la Profeco?

La Profeco cuenta con herramientas para comparar precios y consultar ofertas durante el Buen Fin 2026; conoce cómo utilizarlas antes de comprar

Así funciona el checador de la Profeco | Claro Sports

El Buen Fin 2026 se acerca y miles de consumidores en México se preparan para aprovechar las promociones que ofrecerán establecimientos comerciales y tiendas en línea. Sin embargo, antes de realizar una compra es importante comparar precios y revisar las condiciones de cada descuento, con el objetivo de identificar las ofertas que realmente representan un ahorro.

Para facilitar esta tarea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con herramientas digitales que permiten consultar y comparar los precios de distintos productos. Estos recursos pueden ayudar a los compradores a tomar decisiones informadas durante una de las temporadas comerciales más importantes del año. A continuación, te explicamos cuándo se realizará el Buen Fin 2026 y cómo utilizar el checador de precios.

¿Cuándo inicia el Buen Fin en México 2026 y cuántos días dura?

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17 del mismo mes, por lo que tendrá una duración de cinco días consecutivos. Esta será la edición número 16 de la campaña comercial, que reunirá a establecimientos físicos y plataformas digitales con descuentos en artículos electrónicos, electrodomésticos, ropa, muebles y otros productos.

El periodo de promociones coincidirá con el fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Además de las ofertas, los consumidores podrán participar en el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), siempre que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos realizar compras de al menos 250 pesos con tarjetas bancarias participantes en comercios registrados.

¿Dónde descargar y cómo usar el checador de precios de la Profeco?

El checador de precios de la Profeco está disponible de manera gratuita a través de su portal oficial, por lo que no es necesario descargar una aplicación para utilizarlo. La herramienta, denominada Quién es Quién en los Precios, permite revisar el comportamiento de los costos de diferentes productos y comparar las cantidades que cobran distintos establecimientos.

Para consultar la información, los usuarios deben ingresar al sitio https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ desde un teléfono celular, computadora o tableta. Una vez dentro, podrán seleccionar la ciudad donde realizarán sus compras, elegir una categoría y buscar el producto de su interés mediante su marca y modelo.

El procedimiento para utilizar el comparador de precios es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de la Profeco. Seleccionar la ciudad donde se realizará la compra. Elegir la categoría del artículo que se desea consultar. Buscar el producto por marca y modelo. Revisar los precios mínimos, máximos y promedio. Comparar los establecimientos disponibles y consultar el historial de precios.

La plataforma también permite identificar las variaciones que ha registrado un producto antes del Buen Fin, una función que ayuda a comprobar si el descuento anunciado representa una reducción respecto a su precio anterior. La Profeco recuerda que los montos publicados son de referencia y pueden cambiar según el establecimiento y la fecha de consulta.

Finalmente, la dependencia recomienda establecer un presupuesto antes de comprar, comparar las promociones de diferentes comercios y revisar las condiciones de los pagos a meses sin intereses. Estas medidas pueden ayudar a evitar compras impulsivas y compromisos financieros que superen la capacidad de pago de los consumidores.

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