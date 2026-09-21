Alerta por lluvias en México por posible ciclón tropical y la tormenta Odalys

Las costas de Colima y Michoacán podrían presentar intenso oleaje por una zona de baja presión en dicha zona de nombre Diecisiete-E

Se esperan algunos chubascos en la Ciudad de México | Reuters

En las primeras horas de este domingo 20 de septiembre se formó una tormenta tropical en el océano Pacífico, la cual lleva el nombre de Odalys, fenómeno que podría provocar lluvias intensas en la República Mexicana.

De momento, no se prevé que la tormenta tropical represente un riesgo importante para México, ya que el fenómeno natural se formó sobre el océano y se encuentra alejado del territorio nacional. Además, su trayectoria no se dirige hacia el país, por lo que hasta ahora no representa un peligro directo para la población.

Sin embargo, eso no significa que algunas zonas del país no puedan registrar efectos asociados a los sistemas meteorológicos, pues se prevén lluvias de fuertes a intensas en distintos estados de la República Mexicana durante este domingo y los próximos días. Esto debido a la tormenta Odalys y a la depresión tropical que lleva el nombre de Diecisiete-E, que esta se encuentra más cerca a las costas de México.

SMN: así va el desarrollo de la tormenta tropical Odalys

La tormenta tropical Odalys se encuentra lejos de la República Mexicana, ya que se formó en el océano Pacífico y, por el momento, no representa un peligro directo para el país. Aquí puedes seguir la trayectoria del ciclón.

¿Qué estados están en alerta por la formación de la tormenta tropical Odalys? Clima hoy

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil, diversas entidades de la República Mexicana registrarán lluvias a partir de este domingo 20 de septiembre, ante las condiciones meteorológicas presentes en el país. Estas precipitaciones serían el resultado de la formación de la tormenta Odalys y la depresión tropical Diecisiete-E.

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas.

Oaxaca y Chiapas. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Estado de México y Campeche.

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Estado de México y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas.

¿Qué estados están en alerta por la zona de baja presión con 90% de probabilidad de ciclón?

Además de la tormenta tropical Odalys, en el océano Pacífico se mantiene una zona de baja presión con 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Debido a este sistema, las costas de Colima y Michoacán deberán mantenerse atentas ante el oleaje que podría registrarse en sus playas.

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