Toluca vs Santos en vivo: ¡Arranca el partido en el Infierno!
Sigue las mejores acciones el cotejo a realizarse en el Estadio Nemesio Diez, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Las casas de apuestas colocan a Toluca como favorito antes del inicio del encuentro. Las casas ofrecen aproximadamente -400 para la victoria de los Diablos, equivalente a una cuota decimal de 1.25.
La diferencia en los momios responde al momento de ambos clubes. Toluca ocupa el primer puesto, acumula 19 unidades y presenta una racha de victorias, mientras Santos llega con cuatro puntos y apenas un triunfo en el campeonato. Un modelo de pronóstico consultado también coloca al equipo de Mohamed como favorito para quedarse con los tres puntos.
A pesar de la diferencia en la clasificación, Santos llega con el antecedente inmediato de su victoria sobre Juárez y buscará apoyarse en ese resultado para competir en el Nemesio Diez. Toluca, en cambio, tiene la oportunidad de cerrar la jornada 9 como líder y ampliar su margen sobre Chivas, América y Cruz Azul.
Antecedentes Toluca vs Santos, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Toluca ha tomado ventaja en los enfrentamientos recientes contra Santos. Los Diablos ganaron cuatro de los últimos cinco partidos de Liga MX entre ambos, mientras que los Guerreros consiguieron una victoria.
Los últimos cinco antecedentes son:
Toluca 3-1 Santos Laguna | Clausura 2026
Santos Laguna 2-4 Toluca | Apertura 2025
Toluca 2-1 Santos Laguna | Clausura 2025
Santos Laguna 2-0 Toluca | Apertura 2024
Toluca 1-0 Santos Laguna | Clausura 2024
Alineaciones Toluca vs Santos, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Estos son los elementos elegidos, tanto por Antonio Mohamed y por Renato Paiva para encarar su compromiso dentro de la fecha 9 del Apertura 2026:
Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López; Nicolás Castro, Edher Segura; Ernesto Vega, Federico Viñas y Joao Dias.
Santos Laguna: Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez; Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Facundo Cáseres, Luis Gómez; Esteban Lozano.
¿A qué hora juega Toluca vs Santos y dónde ver hoy 20 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
El partido entre Toluca y Santos Laguna comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 20 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez. La transmisión estará disponible a través de ViX Premium.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Toluca y Santos Laguna se enfrentan este domingo 20 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez, dentro de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que reúne a dos equipos con escenarios distintos en la clasificación. Los Diablos Rojos llegan como líderes del campeonato, mientras que los Guerreros buscan sumar después de un inicio que los mantiene en la parte baja de la tabla.
El conjunto de Antonio Mohamed suma 19 puntos en ocho partidos, producto de seis victorias, un empate y una derrota. Además, Toluca llega con cinco triunfos consecutivos entre Liga MX y Leagues Cup, con 14 goles anotados y solo tres recibidos durante ese periodo. Su compromiso más reciente terminó con victoria 1-0 sobre Puebla.
Santos Laguna, dirigido por Renato Paiva, suma cuatro unidades y ocupa el lugar 17 del Apertura 2026. Los Guerreros llegan después de conseguir su primer triunfo del torneo al vencer 2-1 a FC Juárez, resultado con el que cortaron una racha de tres partidos sin ganar.
No te pierdas las acciones del encuentro entre Toluca y Santos dentro de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.