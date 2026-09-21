Toluca vs Santos en vivo: ¡Arranca el partido en el Infierno!

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Las casas de apuestas colocan a Toluca como favorito antes del inicio del encuentro. Las casas ofrecen aproximadamente -400 para la victoria de los Diablos, equivalente a una cuota decimal de 1.25.

La diferencia en los momios responde al momento de ambos clubes. Toluca ocupa el primer puesto, acumula 19 unidades y presenta una racha de victorias, mientras Santos llega con cuatro puntos y apenas un triunfo en el campeonato. Un modelo de pronóstico consultado también coloca al equipo de Mohamed como favorito para quedarse con los tres puntos.

A pesar de la diferencia en la clasificación, Santos llega con el antecedente inmediato de su victoria sobre Juárez y buscará apoyarse en ese resultado para competir en el Nemesio Diez. Toluca, en cambio, tiene la oportunidad de cerrar la jornada 9 como líder y ampliar su margen sobre Chivas, América y Cruz Azul.