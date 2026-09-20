Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes reciben el apoyo de 6 mil 400 pesos del 21 al 25 de septiembre?

La Secretaría de Bienestar mantiene el calendario de pagos de septiembre y estos son los beneficiarios que recibirán su depósito a lo largo de esta semana

Así se paga la pensión del Bienestar esta semana | @bbienestarmx

El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar continúa durante la segunda mitad de septiembre de 2026. Los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre se entregan de manera escalonada, por lo que la fecha en que cada beneficiario recibe el recurso depende de la primera letra de su apellido.

Durante la semana del 21 al 25 de septiembre, la dispersión alcanzará a las personas cuyos apellidos comienzan con R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un depósito de 6 mil 400 pesos, mientras que otros programas tienen montos diferentes.

Calendario de la Pensión Bienestar: letra por letra del 21 al 25 de septiembre

La distribución de los recursos continúa conforme al calendario establecido para septiembre. Las personas beneficiarias pueden identificar su día de pago a partir de la letra inicial de su primer apellido.

Fecha Inicial del apellido Lunes 21 de septiembre R Martes 22 de septiembre R Miércoles 23 de septiembre S Jueves 24 de septiembre T, U y V Viernes 25 de septiembre W, X, Y y Z

De esta manera, los beneficiarios cuyo apellido comienza con R tienen dos fechas disponibles de depósito, mientras que quienes tienen las iniciales S, T, U, V, W, X, Y o Z cuentan con el día indicado específicamente en el calendario.

Además de la pensión para adultos mayores, durante estas fechas también se realizan depósitos correspondientes a otros programas sociales. El monto depende del programa en el que se encuentre inscrita cada persona beneficiaria.

Pensión Bienestar 2026: calendario de pagos restantes para el bimestre septiembre-octubre

La dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzó el 1 de septiembre y termina el viernes 25. Los depósitos se realizan directamente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar.

Por ello, para la semana del 21 al 25 únicamente quedan pendientes las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Una vez concluida la jornada del viernes 25, habrá terminado la entrega correspondiente a este periodo.

Es importante considerar que el beneficiario no tiene que retirar el dinero el mismo día del depósito. El recurso permanece disponible en la cuenta y puede utilizarse posteriormente, por lo que no es indispensable acudir inmediatamente a una sucursal o cajero.

El mismo calendario contempla los pagos de otros programas de Bienestar. Entre ellos están la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y el programa dirigido a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Cuáles son los montos de las pensiones y programas Bienestar en 2026?

Los depósitos varían dependiendo del programa. Para el bimestre septiembre-octubre, los montos señalados son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos en los casos correspondientes.

El apoyo de 6 mil 400 pesos corresponde a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mientras que las cantidades de los demás programas se entregan conforme a las características de cada esquema.

Así, las personas que tengan un pago programado entre el 21 y el 25 de septiembre pueden consultar la fecha que corresponde a la inicial de su primer apellido. El calendario del bimestre septiembre-octubre concluirá el viernes 25.

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