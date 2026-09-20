Pachuca vs Tijuana en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el Pachuca y Tijuana en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo en el que ambos clubes buscarán la victoria para escalar posiciones en la tabla general.

Los Tuzos buscan su tercera victoria al hilo, por lo que el cuadro comandado por Benjamín Mora puede dar un golpe sobre la mesa y convertirse en un rival de cuidado dentro de la competencia. Por su parte, los Xolos aun tienen un juego pendiente en el certamen, pero un triunfo lo llevaría a la cuarta posición por encima de Cruz Azul.