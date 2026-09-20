Pachuca vs Tijuana en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas ni un solo detalle del partido entre los Tuzos y Xolos en el Estadio Hidalgo como parte de la jornada dominical de la fecha 9
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el Pachuca y Tijuana en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo en el que ambos clubes buscarán la victoria para escalar posiciones en la tabla general.
Los Tuzos buscan su tercera victoria al hilo, por lo que el cuadro comandado por Benjamín Mora puede dar un golpe sobre la mesa y convertirse en un rival de cuidado dentro de la competencia. Por su parte, los Xolos aun tienen un juego pendiente en el certamen, pero un triunfo lo llevaría a la cuarta posición por encima de Cruz Azul.
¿A qué hora juega Pachuca vs Tijuana y dónde ver hoy 20 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
Pachuca y Tijuana se enfrentan este domingo 20 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo, como parte de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. El calendario oficial de los Tuzos también establece este horario para el encuentro ante los Xolos.
Para los aficionados que no acudan al inmueble de la Bella Airosa, el Pachuca vs Tijuana podrá verse en México a través de FOX y FOX One, de acuerdo con la programación publicada para la jornada dominical.
Partido: Pachuca vs Tijuana
Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026
Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Hidalgo
Jornada: 9
Torneo: Apertura 2026
Transmisión: FOX y FOX One
Antecedentes Pachuca vs Tijuana, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Pachuca y Tijuana han disputado 33 partidos entre sí en la historia de los torneos cortos de la Liga MX. El balance favorece a los Tuzos por margen reducido: el conjunto hidalguense registra 15 triunfos, cinco empates y 13 derrotas, con 62 goles anotados y 48 recibidos. Xolos, por su parte, suma 13 victorias, cinco igualadas y 15 descalabros.
La serie en el Estadio Hidalgo presenta una tendencia más marcada hacia los locales. Pachuca ha ganado 10 de los 15 enfrentamientos de Liga MX celebrados en este inmueble, con cuatro empates y solamente una victoria de Tijuana. Esa única victoria fronteriza llegó precisamente en la visita más reciente, cuando Xolos se impuso 2-0 durante el Apertura 2025.
Tijuana 3-1 Pachuca | Jornada 16 | Clausura 2026
Pachuca 0-2 Tijuana | Jornada 5 | Apertura 2025
Pachuca 4-1 Tijuana | Jornada 12 | Clausura 2025
Tijuana 2-1 Pachuca | Jornada 11 | Apertura 2024
Pachuca 3-2 Tijuana | Jornada 5 | Clausura 2024
Tijuana ganó tres de los últimos cinco choques ante Pachuca, mientras que los Tuzos se quedaron con los otros dos. Además, los cinco antecedentes más recientes tuvieron al menos dos goles y cuatro de ellos terminaron con tres o más anotaciones.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios de Caliente.mx colocan a Pachuca como favorito previo al encuentro de la jornada 9. El triunfo de los Tuzos presenta una cuota de -134, mientras que el empate aparece en +275 y la victoria de Tijuana se paga en +350, de acuerdo con los momios mostrados antes del partido.
Pachuca: -134
Empate: +275
Tijuana: +350
Las cuotas reflejan que el mercado asigna una expectativa mayor al triunfo de Pachuca, con Tijuana como la opción que entrega el retorno más alto de los tres resultados principales. Los momios pueden modificarse hasta el comienzo del encuentro según el movimiento de las apuestas.