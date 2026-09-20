Alajuelense vs Inter San Carlos en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Alajuelense e Inter San Carlos por la novena jornada del Torneo Apertura de Costa Rica.

Alajuelense Inter San Carlos, Liga Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Alajuelense vs Inter San Carlos! Este domingo 20 de septiembre, ambos equipos se enfrentan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El partido cruza a dos rivales separados por tres puntos en la clasificación: Inter San Carlos ocupa el cuarto puesto con 14 unidades y la Liga aparece sexta con 11.

Alajuelense regresa a la competencia local después de vencer 3-1 a Marathón por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Ese resultado clasificó a los rojinegros a las semifinales por cuarta edición consecutiva y también aseguró su presencia en la Copa de Campeones de Concacaf 2027. En el Apertura, la Liga registra tres triunfos, dos empates y tres derrotas en ocho partidos.

Inter San Carlos llega por encima de su rival en la tabla y buscará conservar esa diferencia. El conjunto sancarleño viene de empatar 1-1 frente a Puntarenas FC, luego de haber encadenado victorias ante Escorpiones, Saprissa y Pérez Zeledón. Con 14 puntos en ocho jornadas, una victoria le permitiría ampliar a seis unidades su ventaja sobre Alajuelense.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Inter San Carlos hoy domingo 20 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Inter San Carlos será el domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y TDMAX.

Alineaciones del Alajuelense vs Inter San Carlos para la jornada 9, al momento

Ni Alajuelense ni Inter San Carlos cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Bryan Ruiz y Douglas Sequeira no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Bayron Mora, Fernando Piñar, Farbod Samadian, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, John Ruiz, Celso Borges, Roan Wilson, Luis Díaz, Ángel Zaldívar. DT : Bryan Ruiz.

: Bayron Mora, Fernando Piñar, Farbod Samadian, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, John Ruiz, Celso Borges, Roan Wilson, Luis Díaz, Ángel Zaldívar. : Bryan Ruiz. Inter San Carlos: Antonny Monreal, Carlos Martínez, Jonathan Chacón, Juan Luis Pérez, José Arias, Randy Vega, Wilmer Azofeifa, Yamir Villan, Carlos Villegas, Joel Campbell, Erick Torres. DT: Douglas Sequeira.

Antecedentes del Alajuelense vs Inter San Carlos y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Este será el primer encuentro oficial entre Alajuelense e Inter San Carlos.