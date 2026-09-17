Simulacro Nacional 2026: ¿Debes configurar tu celular para que suene la alerta sísmica?

El segundo Simulacro Nacional del año se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas y aquí te decimos qué es el sistema de Difusión Celular (Cell Broadcast)

El Simulacro Nacional será el próximo 19 de septiembre | Claro Sports

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre y pondrá a prueba los protocolos de respuesta ante un escenario sísmico en México. Una de las principales dudas entre la población es si será necesario descargar una aplicación o configurar el teléfono para recibir la alerta sísmica durante el ejercicio.

Para este simulacro, las autoridades contemplan el uso del sistema de Difusión Celular (Cell Broadcast), una tecnología que permite enviar mensajes de emergencia directamente a teléfonos móviles sin necesidad de utilizar datos móviles, saldo o una aplicación específica.

¿Cuándo y a qué hora será el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El ejercicio se realizará en las 32 entidades del país y contempla distintos escenarios hipotéticos de emergencia.

La hipótesis principal para la zona centro plantea un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla, con una profundidad de 67 kilómetros. Este escenario contempla la participación de entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Querétaro.

El horario de activación dependerá de la zona del país por los husos horarios. En la mayor parte del territorio nacional será a las 12:00 horas locales, mientras que algunos estados del noroeste y la Península de Yucatán tendrán ajustes por diferencia horaria.

El simulacro también servirá para revisar la respuesta de la población, escuelas, centros de trabajo, viviendas y autoridades ante una emergencia, además de reforzar los protocolos de evacuación y protección civil.

🚨📢 ¡Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026!

El próximo sábado 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.

Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/ybY2C4KX0t



Con este ejercicio reforzamos nuestros… pic.twitter.com/RjqdrEj1ZL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 17, 2026

¿Cómo configurar para recibir la alerta sísmica en el Simulacro Nacional 2026?

Para recibir el mensaje de alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 no será necesario descargar una aplicación ni activar un servicio adicional. El aviso llegará mediante el sistema de Cell Broadcast, que utiliza las antenas de telefonía móvil para enviar mensajes a los dispositivos compatibles.

El sistema está diseñado para funcionar sin conexión a internet y sin saldo disponible en el teléfono. Sin embargo, el dispositivo debe contar con señal celular y tener habilitadas las alertas inalámbricas de emergencia.

En la mayoría de los equipos actuales, esta función se encuentra activa por defecto. En caso de revisar la configuración, los usuarios pueden ingresar al apartado de ajustes del teléfono, buscar la sección de notificaciones, seguridad o alertas de emergencia y confirmar que las alertas inalámbricas estén habilitadas.

La alerta será enviada a celulares ubicados en territorio mexicano y las autoridades prevén alcanzar a más de 80 millones de dispositivos durante el ejercicio.

Es importante diferenciar el Cell Broadcast del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que opera mediante sensores sísmicos y altavoces en distintas entidades. El aviso a celulares funciona como un mecanismo complementario de comunicación de emergencia.

¿Cómo sonará la alerta sísmica en el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Durante el simulacro, los teléfonos recibirán un mensaje identificado como ejercicio de prueba, acompañado de un sonido y vibración de alerta. La finalidad es que la población reconozca el aviso y pueda practicar las acciones correspondientes ante un sismo.

El mensaje no funciona como una notificación convencional, por lo que puede generar sonido y vibración aunque el teléfono se encuentre en modo silencioso, dependiendo de la configuración y compatibilidad del dispositivo. Además de los celulares, se activarán otros mecanismos de alertamiento, como los altavoces del sistema de alerta sísmica en las entidades donde existe cobertura.

Por lo tanto, para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026 los usuarios no tendrán que instalar una aplicación de alerta sísmica. La recomendación es mantener actualizado el sistema operativo del teléfono, conservar activa la recepción de alertas de emergencia y seguir las indicaciones de Protección Civil durante el ejercicio.

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