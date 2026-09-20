Malacateco vs Mixco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Malacateco y Mixco por la décima jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Malacateco vs Mixco! Este domingo 20 de septiembre, ambos equipos se enfrentan en el Estadio Santa Lucía por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Toros buscarán aprovechar su localía ante un rival que también necesita sumar.

Malacateco intentará conseguir tres puntos para avanzar en la clasificación. El conjunto fronterizo buscará tomar la iniciativa y encontrar mayor regularidad en esta etapa del Apertura 2026.

Mixco, por su parte, afronta una nueva presentación como visitante con el objetivo de mejorar su posición en la tabla. El conjunto chicharronero intentará mantener el orden y encontrar espacios ante un Malacateco que buscará imponer condiciones en el Estadio Santa Lucía.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Mixco hoy domingo 20 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Malacateco y Mixco será el domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Xelajú MC para la jornada 10, al momento

Ni Malacateco ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Carlos Robles y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malaceteco : Abel Guzmán, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, Andy Soto, Isaías de León, Gabino Vásquez, Diego Sánchez, Vidal Paz, Eliser Quiñones. DT : Carlos Robles.

: Abel Guzmán, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, Andy Soto, Isaías de León, Gabino Vásquez, Diego Sánchez, Vidal Paz, Eliser Quiñones. : Carlos Robles. Mixco: Kevin Moscoso, Allen Yanes, Diego Méndez, Cristian Jiménez, Jeshua Urizar, Juan Ruiz, Fabian Cuero, Christian Ojeda, Lynner García, Nicolás Martínez, Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Malacateco vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Mixco:

14 de marzo de 2026 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Clausura

25 de enero de 2026 | Mixco 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Mixco 4-1 Malacateco | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Apertura

16 de abril de 2025 | Malacateco 2-1 Mixco | Torneo Clausura

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