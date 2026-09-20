San Carlos vs Cartaginés en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre San Carlos y Cartaginés por la novena jornada del Torneo Apertura de Costa Rica.

San Carlos vs Cartaginés, Liga Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Carlos vs Cartaginés! Este domingo 20 de septiembre, ambos equipos se enfrentan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. Los brumosos llegan como líderes con 18 puntos en ocho partidos, mientras que los Toros ocupan el quinto lugar con 12 unidades.

San Carlos llega después de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en el campeonato. En la fecha anterior derrotó 2-0 a Pérez Zeledón como visitante, con un doblete de Brian Martínez en el primer tiempo. Los Toros buscarán prolongar su buen momento ante el líder y reducir la diferencia que existe entre ambos en la clasificación.

Cartaginés, por su parte, afronta el encuentro después de una semana positiva tanto en el torneo local como a nivel internacional. El conjunto brumoso viene de eliminar a Saprissa en los cuartos de final de la Copa Centroamericana y asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. En el Apertura suma seis victorias y dos derrotas y buscará un nuevo resultado que le permita conservar el primer puesto.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Carlos vs Cartaginés hoy domingo 20 de septiembre de 2026?

El encuentro entre San Carlos y Cartaginés será el domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Costa Rica.

Alineaciones del San Carlos vs Cartaginés para la jornada 9, al momento

Cartaginés no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, mientras que San Carlos no tendrá disponible a Yosel Piedra tras ser expulsado por doble amarilla. Se estima que Walter Centeno y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Carlos : José Vega, Jefferson Rivera, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Jordy Evans, Emmanuel Hernández, Jefry Valverde, Kenneth Cerdas, Juan Agualimpia, Jorshuad Pilarte, Brian Martínez. DT : Walter Centeno.

: José Vega, Jefferson Rivera, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Jordy Evans, Emmanuel Hernández, Jefry Valverde, Kenneth Cerdas, Juan Agualimpia, Jorshuad Pilarte, Brian Martínez. : Walter Centeno. Cartaginés: Kevin Briceño, José Quirós, Randall Cordero, Diego Mesén, Yael López, Douglas López, Claudio Montero, Luis Flores, Juan Carlos Gaete, José González, Joaquín Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes del San Carlos vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Cartaginés:

16 de abril de 2025 | San Carlos 1-2 Cartaginés | Torneo Clausura

21 de abril de 2026 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Clausura

1 de marzo de 2026 | San Carlos 1- Cartaginés | Torneo Clausura

2 de noviembre de 2025 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | San Carlos 0-2 Cartaginés | Torneo Apertura

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