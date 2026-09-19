¿Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular? Estas pueden ser las razones

Las causas pueden estar relacionadas con falta de cobertura móvil, tener el dispositivo apagado, encontrarse fuera de la zona seleccionada para el envío o contar con las alertas de emergencia desactivadas

Así puedes revisar si tu equipo está apto para recibir las alertas | Reuters

El Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, incluyó la activación de distintos sistemas de alertamiento en el país. Entre ellos estuvo el envío de mensajes de emergencia directamente a teléfonos celulares mediante la red móvil.

Sin embargo, algunos usuarios reportaron que la alerta sísmica no apareció o no emitió sonido en sus dispositivos, lo que abrió dudas sobre el funcionamiento del sistema y las condiciones necesarias para recibir estos avisos.

El mecanismo utilizado para este tipo de mensajes funciona mediante Cell Broadcast o radiodifusión celular, tecnología que permite enviar una alerta simultánea a los equipos conectados a determinadas antenas dentro de una zona geográfica. No requiere registro previo, saldo, datos móviles ni la descarga de una aplicación.

¿Por qué razón no sonó la alerta sísmica hoy 19 de septiembre en mi celular?

Una de las causas principales puede ser que el teléfono no estuviera conectado a una red móvil al momento del envío. Para recibir el mensaje, el dispositivo debe encontrarse dentro de una zona con cobertura 2G, 3G, 4G o 5G.

Otro punto a considerar es que el celular debe permanecer encendido. El sistema puede emitir la alerta aunque el equipo se encuentre bloqueado, en silencio o incluso durante una llamada, pero no podrá recibirla si está completamente apagado.

También existe la posibilidad de que el usuario se encontrara fuera del área seleccionada para el alertamiento. Los mensajes de emergencia pueden enviarse de manera regional, por lo que no todos los dispositivos del país necesariamente recibirán una notificación cuando la alerta esté dirigida a una zona específica.

La configuración del teléfono es otro factor. Las alertas gubernamentales o de emergencia inalámbricas deben estar activadas. Aunque en muchos dispositivos estas funciones vienen habilitadas de fábrica, pueden haber sido desactivadas previamente o modificadas desde los ajustes del sistema.

¿Puedo solucionar el problema? Te explicamos

Sí. El primer paso es verificar que el teléfono tenga señal móvil activa, se encuentre encendido y tenga habilitadas las alertas de emergencia. También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo para reducir problemas de compatibilidad.

En dispositivos Android, la ruta puede variar dependiendo de la marca, pero generalmente se debe ingresar a Ajustes o Configuración > Seguridad y emergencia > Alertas de sismo o Alertas de emergencia inalámbricas. Una vez dentro, hay que comprobar que los interruptores estén activados.

En iPhone, se debe abrir Configuración > Notificaciones y desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla. En el apartado de Alertas gubernamentales, deben mantenerse encendidas las opciones disponibles, como alertas extremas, graves y de seguridad.

Si el celular tenía cobertura, permaneció encendido y las alertas estaban activadas, pero el mensaje del simulacro no llegó, puede tratarse de una configuración específica del dispositivo o de la cobertura disponible en ese momento. No es necesario registrar el número telefónico ni instalar una aplicación adicional, ya que el sistema está diseñado para operar automáticamente en equipos compatibles.

TE PUEDE INTERESAR: