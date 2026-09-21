Llaneros vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

El equipo de la ‘Media Colombia’ y los ‘Verdolagas’, con James Rodríguez, cerrarán la jornada dominical.

Llaneros vs Atlético Nacional, en vivo | Claro Sports

Nuevo examen para James Rodríguez y Atlético Nacional. La escuadra verde ahora visita la mitad del país para enfrentarse ante Llaneros, un equipo que busca el ingreso a la zona de clasificación. Un triunfo sería fundamental para el elenco de Lucas González, dado que lo elevaría a la zona alta de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Llaneros vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 20 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la jornada 11, tendrá su pitazo inicial a partir de las 8:15 p.m. (hora COL) en el Bello Horizonte Rey Pelé, con el arbitraje de José Ortiz (Norte de Santander). Win+ Fútbol transmitirá las emociones del compromiso.

Alineaciones Llaneros vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026 II

Así forma Llaneros: Roameth Romaña; Denys Quintero, Francisco Meza, Howell Mena, Jimmy Medranda; Néider Ospina, Frank Castañeda, Juan Castilla; Jhon Vásquez, Yorleys Mena y Luis Miranda. D.T.: José Luis García.

Así forma Atlético Nacional: Luis Marquinez; Andrés Román, César Haydar, Néider Parra, Milton Casco; Xavi Ríos, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo; Marlos Moreno, Cristian Arango y Andrés Sarmiento. D.T.: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

No cabe duda de que Atlético Nacional llega con ganas de ser protagonista. Los dirigidos por Lucas González, ahora con James Rodríguez en el barco, están motivados y solo les importa sumar títulos. En el papel, los ‘Verdolagas’ son claros favoritos, pero de todas maneras Llaneros podría ser un hueso duro de roer.

El cuadro paisa viene de ganarle 2-3 al Inter de Bogotá en El Campín con la asistencia final de James Rodríguez. Del otro lado, los comandados por José Luis García cayeron ante ese mismo rival (3-2) en el último juego, hace más de una semana, en el Estadio de Techo.

Te puede interesar: