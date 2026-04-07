Así se ve la Tierra desde la Luna: la NASA publica espectacular foto tomada desde Artemis II

La misión Artemis II captó una imagen inédita del planeta desde la cara oculta de la Luna, en un momento sin comunicación con la Tierra

La Tierra vista desde la cara oculta de la Luna | NASA

La NASA dio a conocer una serie de imágenes captadas durante la misión Artemis II que muestran a la Tierra desde una perspectiva pocas veces vista. Se trata de fotografías tomadas por astronautas mientras orbitaban la Luna, en un punto del viaje que hasta ahora no había sido registrado de esta forma por una tripulación humana.

Las imágenes han generado impacto no solo por su calidad, sino por el contexto en el que fueron captadas. El momento ocurrió cuando la nave pasó por la cara oculta de la Luna, una zona que no tiene contacto directo con la Tierra y que provoca una interrupción total de las comunicaciones por varios minutos.

Durante ese intervalo, los astronautas aprovecharon para observar y documentar el entorno. Desde ese punto, lograron capturar una vista en la que la Tierra aparece sobre el horizonte lunar, en una escena que muestra el contraste entre ambos cuerpos celestes.

Este registro se suma a los avances recientes del programa Artemis, que busca retomar la exploración tripulada de la Luna y preparar futuras misiones de mayor alcance. La misión también marcó un momento importante al llevar a humanos a observar nuevamente zonas del satélite que no se visitaban desde hace décadas.

La experiencia fue descrita por los propios astronautas como difícil de explicar. En cuanto se restableció la comunicación, compartieron impresiones sobre lo que habían visto, destacando la complejidad de procesar visualmente ese tipo de paisaje.

Además de la imagen de la Tierra, la tripulación pudo observar detalles del llamado “lado oscuro” de la Luna, una región que no recibe luz solar directa en todo momento y que presenta características distintas a la cara visible desde nuestro planeta.

Imagen captada durante Artemis II | NASA

La ‘puesta’ de la Tierra desde el Artemis II: esta es la impresionante foto

La imagen difundida por la NASA muestra a la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar, en una escena que recuerda a registros históricos de misiones anteriores, pero desde una ubicación distinta. En este caso, la fotografía fue tomada desde la cara oculta de la Luna, lo que la convierte en un registro poco común.

El planeta brilla desde la órbita lunar | NASA

El entorno captado incluye una superficie lunar marcada por cráteres y contrastes de luz, mientras al fondo aparece la Tierra con un brillo que resalta frente al espacio oscuro. Esta combinación permite dimensionar la distancia y la relación entre ambos cuerpos.

La Luna y la Tierra en una sola imagen | NASA

Los astronautas también reportaron haber visto un eclipse solar durante el sobrevuelo, así como detalles de la superficie lunar que no son visibles desde la Tierra. Entre ellos, destacaron formaciones irregulares y zonas con distintos tonos que reflejan la composición del terreno.

Artemis II: ¿Por qué es histórica esta misión a la Luna?

Artemis II representa el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar después de más de 50 años. La última vez que humanos realizaron un viaje de este tipo fue durante el programa Apolo, por lo que este nuevo recorrido marca un punto clave en la exploración espacial.

Uno de los momentos más relevantes del viaje fue el paso por la cara oculta de la Luna, donde la nave perdió comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos. Este apagón es parte esperada del trayecto, ya que la propia Luna bloquea la señal.

Durante ese periodo, la tripulación alcanzó una de las mayores distancias registradas por humanos en el espacio. Además, logró observar directamente zonas que solo habían sido exploradas previamente por sondas automáticas.

La misión también forma parte de una estrategia a largo plazo para regresar a la superficie lunar y establecer futuras bases de exploración. Con Artemis, la NASA busca sentar las bases para misiones más complejas, incluyendo viajes hacia Marte.

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