Hoy No Circula este 7 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

En caso de no cumplir con la normativa, se podría pagar una multa económica importante; así como remitir el vehículo al corralón

Hoy NO Circula: ¿Qué autos no circulan en la CDMX y EdoMex este martes?. Reuters

El programa Hoy No Circula se aplica este martes 7 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México como parte de las medidas para regular la circulación vehicular. Las autoridades mantienen este esquema como un mecanismo que opera de manera permanente para limitar el tránsito de ciertos vehículos.

Para esta jornada, la restricción corresponde a los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como holograma 1 y 2. Estos vehículos no podrán circular en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas en ambas entidades.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 7 de abril de 2026 y cuáles sí?

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular sin restricciones durante el martes. También están exentos los autos eléctricos e híbridos, así como los vehículos destinados a servicios de emergencia.

En caso de que se active una contingencia ambiental, las restricciones pueden ampliarse. Esto puede implicar la aplicación del Doble Hoy No Circula, lo que suma limitaciones adicionales a otros hologramas y terminaciones de placas.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos por las autoridades ambientales. Esta medida busca reducir la concentración de contaminantes en el aire mediante la disminución del número de vehículos en circulación.

Durante su aplicación, las restricciones incluyen a vehículos con holograma 0 y 00 en determinados casos. Las autoridades informan de manera oficial cuándo entra en vigor esta medida y qué vehículos deben suspender su circulación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La normativa vigente establece sanciones económicas para quienes incumplan el programa. La multa corresponde a un rango de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con un valor diario de 117.31 pesos, la sanción puede ir de 2,346.2 a 3,519.3 pesos. Las autoridades pueden aplicar la sanción en el momento de la infracción, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Finalmente, el programa Hoy No Circula se mantiene como un esquema de control vehicular con operación continua. Las disposiciones pueden modificarse en función de las condiciones ambientales, por lo que se recomienda consultar información oficial de manera constante.

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