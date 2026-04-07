Real Madrid vs Bayern Munich en vivo Champions League 2026: quién gana la ida de cuartos de final hoy 7 de abril

Final adelantada en el torneo de clubes más importante de Europa entre dos gigantes de la competición

Real Madrid vs Bayern Munich en vivo online | Claro Sports

El Santiago Bernabéu abre sus puertas para uno de los duelos más esperados de la UEFA Champions League 2026. Real Madrid y Bayern Munich se enfrentan en la ida de los cuartos de final, en un choque entre dos de los clubes más dominantes en la historia del torneo.

El conjunto merengue buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que el Bayern intentará salir con vida de Madrid en una serie que promete intensidad, ritmo alto y momentos decisivos desde el primer minuto.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Bayern Munich hoy 7 de abril en la Champions?

El partido entre Real Madrid y Bayern Munich se disputará este martes 7 de abril de 2026 en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Para otros países de Latinoamérica, el encuentro también podrá seguirse en horarios similares, en una jornada que concentra la atención del fútbol europeo.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la Champions League?

El duelo podrá verse en México a través de la plataforma de HBO Max, encargada de la transmisión oficial de la UEFA Champions League.

Además, podrás seguir todos los detalles, jugadas clave y estadísticas en el minuto a minuto de Claro Sports, con cobertura en tiempo real desde el arranque del encuentro.

Alineaciones del Real Madrid vs Bayern Munich, al momento

Estos son los jugadores elegidos por ambos equipos para el partido de ida de los cuartos de final:

Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Mbappé y Vinicius.

Bayern Munich: Neuer; Bischof, Kim Min Jae, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Luis Díaz, Guerreiro, Karl; Kane.

Champions League: criterios de desempate

En caso de empate en el marcador global tras los dos partidos, el reglamento de la UEFA Champions League establece que ya no cuenta el gol de visitante como criterio de desempate.

Si la eliminatoria termina igualada tras los 180 minutos, se disputarán tiempos extra y, de persistir el empate, el pase a semifinales se definirá mediante tanda de penales.

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