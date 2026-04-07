Luis Díaz y el Bayern pegan primero… pero dejan vivo al Real Madrid en la Champions

Luis Díaz y Harry Kane le dan el triunfo a la aplanadora bávara el en Santiago Bernabéu

Díaz y Kane le dan el triunfo al Bayern | DEL POZO / AFP

El Santiago Bernabéu fue testigo de una noche intensa en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, donde el Bayern Munich dio el primer golpe en la eliminatoria al imponerse 2-1 en la ida ante un Real Madrid que reaccionó tarde en el partido.

Desde el arranque, el conjunto alemán dejó claras sus intenciones. Apenas al minuto 2, Laimer probó suerte desde fuera del área, en una muestra del ritmo alto que impondría la visita. El Madrid respondió con posesión, pero sin precisión en los últimos metros.

La primera gran oportunidad llegó al minuto 10, cuando Upamecano quedó solo frente al arco tras un centro de Kimmich, pero no logró definir. El conjunto merengue respondió con Mbappé y Vinicius, quienes exigieron a Manuel Neuer, figura clave en la primera mitad con varias intervenciones.

El equipo español intentó presionar alto para incomodar la salida del Bayern, pero los visitantes lograron sortear esa presión y generar peligro constante. Al minuto 36, Tchouaméni vio la tarjeta amarilla tras cortar un avance rival, en un partido que comenzaba a subir de intensidad.

Cuando parecía que el empate se mantenía al descanso, apareció Luis Díaz. Al minuto 40, el colombiano recibió un pase filtrado y definió cruzado ante Lunin para abrir el marcador. El Bayern se fue al vestidor con ventaja tras aprovechar el momento justo del partido.

El inicio del segundo tiempo fue un golpe inmediato para el Real Madrid. Al minuto 46, Harry Kane recibió fuera del área y sacó un disparo colocado para firmar el 2-0, ampliando la ventaja de los alemanes y complicando el panorama para los locales.

El Madrid buscó reaccionar con Vinicius como principal protagonista. El brasileño tuvo una opción clara tras un error defensivo, pero no logró definir frente a Neuer. Mbappé también avisó con un disparo que pasó cerca, mientras el Bayern mantenía peligro con Olise y Kane.

La insistencia merengue tuvo recompensa al minuto 74. Mbappé apareció solo en el segundo poste para empujar el balón y marcar el descuento que devolvió al Madrid a la eliminatoria. Sin embargo, el Bayern supo manejar los últimos minutos.

En la recta final, Luis Díaz fue amonestado al minuto 78 tras frenar un contragolpe de Vinicius, una acción que reflejó la intensidad del cierre. Con el silbatazo final, el Bayern Munich se llevó la ventaja del Bernabéu, dejando abierta la serie para la vuelta en Alemania.

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