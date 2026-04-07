¡Fuerte molestia! La afición del América reclama el incremento de precios en su regreso al Estadio Azteca

Las Águilas anunciaron el costo de las entradas en su vuelta al Coloso de Santa Úrsula después de su remodelación

La afición del América está molesta. | Imago7.

El regreso del Club América al Estadio Azteca tras su remodelación no ha pasado desapercibido, pero no precisamente por lo deportivo. La publicación de los nuevos precios de los boletos para el duelo ante Cruz Azul en la jornada 14 del Clausura 2026 generó una fuerte reacción entre los aficionados azulcremas.

Las Águilas anunciaron el costo de las entradas para su vuelta al Coloso de Santa Úrsula, con una amplia gama de precios que superan las expectativas de buena parte de su afición. Esto provocó comparaciones inmediatas con los costos que se manejaron en un partido trascendental como lo fue la final del Clausura 2024, también ante Cruz Azul (último partido del conjunto azulcrema como local en el Estadio Azteca antes de su remodelación).

¿Por qué se quejan los aficionados del América por los precios?

Aunque algunos boletos en zonas altas presentan precios más accesibles, el enojo se centra en las localidades premium. Para el partido por el título del Clausura 2024, los boletos más caros rondaban los 4,000 pesos, mientras que ahora, para un partido de fase regular, los precios superan los 9,000 pesos en zonas exclusivas.

Precios vs Cruz Azul en la final del Clausura 2024

400, 500 y 600 cabecera | $1,900

400, 500 y 600 lateral | $2,400

300 | $2,800

100 cabecera | $2,900

100 lateral | $4,000

Precios vs Cruz Azul en la jornada 14 del Clausura 2026

600 Norte | desde 683.52

500 Norte | desde 683.52

400 Norte | desde 683.52

400 Lateral | desde 1,025.28

300 Preferente | desde 1,594.88

100 Sur | desde 2,050.56

300 Lateral A | desde 2,278.40

100 Plus | desde 2,278.40

Palcos Club | desde 3,645.44

Terraza | desde 5,696

Premium B | desde 6,835.20

Premium A | desde 7,974.40

Premium A Chairman’s Club | desde 9,113.60

Esta diferencia ha sido interpretada por los aficionados como un incremento considerable, sobre todo al tratarse de un partido de jornada regular y no de una final. Además, el contexto deportivo del equipo también influye en la percepción, ya que América no atraviesa su mejor momento en el torneo.

En redes sociales, los seguidores expresaron su inconformidad con comentarios directos. “Es un abuso que quieran cobrar eso”, “Es ridículo” o “Con el nivel del equipo no deberían costar eso”, fueron algunas de las reacciones que circularon tras el anuncio. Otros usuarios también señalaron que la remodelación del estadio podría estar reflejándose en los costos, cuestionando si el gasto terminó por trasladarse a la afición.

Por ahora, el regreso del América al Estadio Azteca genera expectativa en lo deportivo, pero también abre el debate sobre los costos del espectáculo y el acceso de los aficionados a uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mexicano y mundial.

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