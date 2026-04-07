Mixco vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Marquense por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

Mixco Marquense, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Mixco y Marquense, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Un duelo clave con mucho en juego, donde los chicharroneros buscan afianzarse en zona de clasificación, mientras los leones intentan extender su gran momento y seguir sumando en la lucha por la permanencia.

Deportivo Mixco llega a este compromiso ubicado en la sexta posición con 26 puntos, tras una campaña de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez viene de caer por la mínima ante Comunicaciones como visitante, resultado que puso fin a una racha positiva. Ahora, en casa, buscará reencontrarse con el triunfo para mantenerse dentro de la zona de clasificación.

Por su parte, Deportivo Marquense se presenta en el octavo lugar con 24 unidades, luego de sumar siete triunfos, tres empates y siete caídas. El conjunto de Omar Arellano atraviesa un gran momento, con cinco victorias en sus últimos seis encuentros, y llega motivado tras imponerse a Xelajú MC. Además, sigue enfocado en asegurar la permanencia, en una lucha que se mantiene muy ajustada en la tabla acumulada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Marquense hoy martes 7 de abril de 2026?

El encuentro entre Mixco y Marquense está programado para el martes 7 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo De Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Marquense para la jornada 18, al momento

Ni Mixco ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Deportivo Mixco : Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Nixson Flores; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Edilson Reyes, Esteban García; Kennedy Rocha, Jefrey Segura y Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Nixson Flores; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Edilson Reyes, Esteban García; Kennedy Rocha, Jefrey Segura y Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Deportivo Marquense: Javier Colli; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes, David Chuc; Andy Ruiz, Josué Cano; Miguel Escobar, Dylan Flores; y Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Antecedentes del Mixco vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Marquense:

19 de febrero de 2026 | Marquense 2-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Marquense 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Mixco 1-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de marzo de 2025 | Marquense 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 22 de enero de 2025 | Mixco 2-3 Marquense | Torneo Clausura 2025

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