América mueve sus piezas: posible alineación de las Águilas para enfrentar a Nashville en Concachampions

El estratega del Club América alista una alineación con rotaciones clave para la ida de la Champions Cup, con un ojo en la enfermería y otro en la gloria continental

Brian Rodríguez y Pato Salas arrancarían de titulares ante Nashville | Imago7

El Club América no tiene tiempo para lamentos. Tras el desgaste sufrido en Torreón ante Santos Laguna —donde rescató un empate 1-1 que lo mantiene en la sexta posición con 18 puntos—, las Águilas ya visualizan el juego de este martes ante Nashville SC en el Geodis Park por los cuartos de final de la Champions Cup.

André Jardine, estratega azulcrema, moverá sus piezas buscando un equilibrio entre la intensidad física y el control del juego para enfrentar al actual líder de la Conferencia Este de la MLS.

El posible once de Jardine: movimientos tácticos

Para este duelo que el técnico brasileño calificó como una “final anticipada”, el cuerpo técnico apostaría por un esquema 4-2-3-1, presentando modificaciones importantes respecto a la última alineación en liga:

Portería: Rodolfo Cota se mantiene firme bajo los tres palos ante la baja de Malagón.

Defensa: Una línea renovada con Aarón Mejía por derecha y la duda en el lateral izquierdo entre Thiago Espinosa o Cristian Borja. En la central, el regreso de la jerarquía con Sebastián Cáceres acompañando a Israel Reyes.

Mediocampo: La sala de máquinas estaría comandada por la experiencia de Jonathan Dos Santos y el despliegue de Vinicius Lima.

Ataque: Una línea de tres creativos con Isaías Violante, Raphael Veiga como eje central y Brian Rodríguez por la banda. En punta, la responsabilidad del gol recaería en Patricio Salas.

Las dudas que quitan el sueño en Coapa

Pese a tener un esquema perfilado, tres nombres clave mantienen en vilo al cuerpo técnico debido a problemas físicos y al cansancio acumulado tras el inicio del torneo:

Erick Sánchez: El mediocampista arrastra una molestia en la rodilla que lo mantiene entre algodones. Cristian Borja: Un fuerte choque en una de las últimas prácticas ha puesto en duda su titularidad, lo que abriría la puerta para el joven Espinosa. Alejandro Zendejas: El extremo salió tocado muscularmente del partido contra Santos; el cansancio acumulado podría obligarlo a iniciar desde el banquillo para evitar una lesión de mayor gravedad.

El análisis del rival y la adaptación

Jardine fue tajante sobre la peligrosidad del Nashville: “Es un partido que podría ser una final. Un equipo que lidera su conferencia vivirá un gran semestre y peleará por su título”. Por su parte, Raphael Veiga destacó que este tipo de torneos requieren “sabiduría” y comparó la intensidad con el fútbol brasileño y la Copa Libertadores.

América busca sacudirse el sabor amargo del torneo local, donde existe una brecha de 6 puntos respecto al quinto lugar (Pumas), trasladando su jerarquía al plano internacional. Con un plantel diseñado para no poner excusas, las Águilas inician su vuelo definitivo en la Champions Cup.

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