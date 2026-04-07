Simeone, al borde de las lágrimas al agradecer a su amigo Griezmann

El entrenador y el capitán del Atlético hablan en rueda de prensa previo a la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Barcelona

Simeone y Griezmann en conferencia de prensa | Lluis GENE / AFP

El máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, podría estar viviendo sus últimos partidos de la Champions previo a irse al Orlando City de la MLS, por lo que Simeone aprovechó la rueda de prensa previo al partido de ida ante el Barcelona para agradecer al francés, a quien considera algo más que un jugador, en un momento muy emotivo y que pocas veces se ve en una conferencia de prensa.

“Quería, desde el lado del entrenador que soy y desde el hincha del Atlético de Madrid, que hoy si estaría en mi lugar y tuviera la oportunidad de estar en una conferencia de prensa con Antoine, agradecerte todo tu trabajo, toda tu humildad. Eres una persona admirable para los chicos de hoy, en una sociedad que necesita gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste, lo que nos das y lo que te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, por cómo te comportaste siempre como profesional y como persona, sabiendo diferenciar esa relación que tenemos y no pasar esa línea de llevar: te considero un jugador y un amigo“, dijo Simeone, con la voz a punto de quebrarse en par de momentos, en la conferencia de prensa del martes 7 de abril.

Simeone agregó que espera que Griezmann parta al Mundial y a Estados Unidos con par de títulos más: “Quedan ocho partidos en liga, uno en Copa del Rey y, si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más de Champions. Te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Cualquier hincha del Atlético de Madrid te estaría diciendo las mismas palabras. Te siento absolutamente identificado en ellos. Soy tu entrenador, pero sabes que si mañana no corres, vas para afuera. Era solamente decir estas palabras”.

El entrenador del Atleti admitió que Antoine es uno de los mejores jugadores que ha tenido en su carrera como entrenador: “Se van a poner celosos varios… Soy un agradecido de haber tenido la oportunidad de tener un futbolista diferencial. Llegó muy joven, jugaba de extremo, tirado a la banda, solo corriendo por el lateral. Pasó tres meses difíciles para entender dónde estaba y dónde venía, comenzamos a hablar de que podía jugar más por dentro, que tenía condiciones para hacerlo porque tiene una capacidad mental increíble, una condición física brutal. Es uno de los futbolistas más importantes que he tenido”.

Simeone y Griezmann en conferencia de prensa | Lluis GENE / AFP

Antoine Griezmann responde al cariño de Simeone

Griezmann llegó al Atlético en el 2014, proveniente de la Real Sociedad, y aunque estuvo dos años en el Barça, acumula 489 partidos y 211 tantos como colchonero. Desde enero del 2024 es el máximo anotador en la historia del Atleti, superando los 159 tantos de Luis Aragonés.

El francés también respondió a las palabras de Simeone: “Le debo muchísimo. He llegado a un nivel futbolístico que no me lo hubiera imaginado. Es primer gracias a la Real Sociedad y luego el Cholo, con su trabajo, me ha hecho ver muchas cosas, me ha enseñado muchísimas cosas. Luego está lo personal, que admiro, que amo. Para mí es un honor y un orgullo poder jugar para él“.

Sobre su última visita al Camp Nou, Griezmann comentó que ya quiere que sea el partido: “Ilusión, muchas ganas. Me siento como mi hijo cuando tiene un partido el sábado, que se despierta a las 6 de la mañana cuando el partido es a las 11, con su ropa de partido a las 6:30 y pasa toda la mañana así. Me siento así, quiero disfrutarlo. Van a ser dos partidos muy bonitos y el de mañana habrá que trabajarlo bien, ser sólido y un equipo fuerte”.

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