BTS: ¿Liberarán más boletos para los conciertos en México?

La demanda por ver a la agrupación surcoreana mantiene atentos a los fans ante posibles cambios en la disponibilidad de entradas

BTS se presenta en México el 7,9 y 10 de mayo | Reuters

El regreso de BTS a los escenarios ha generado una alta demanda de boletos en distintos países, incluido México, donde miles de fans se quedaron sin entradas. Ante esta situación, surgieron dudas sobre la posibilidad de que Ticketmaster libere más boletos para las presentaciones en territorio mexicano que se llevarán a cabo el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

BTS: esto sabemos sobre la liberación de boletos para sus conciertos

Ticketmaster confirmó que sí habrá liberación de boletos para los conciertos de BTS en Estados Unidos y Canadá, donde se detectaron irregularidades en el proceso de compra. En esos casos, algunas entradas volverán a ponerse a la venta a precio original mediante un registro previo que estará disponible en abril.

Sin embargo, el panorama en México es distinto. La empresa señaló que, tras una revisión, no encontró evidencia de prácticas indebidas en la venta de boletos en el país, por lo que no se contempla un proceso similar al del resto de países de Norteamérica.

Esto ha generado incertidumbre entre los fans, especialmente después de que se reportaran supuestas irregularidades durante la venta inicial. Incluso, la Procuraduría Federal del Consumidor inició una investigación y emitió recomendaciones a la boletera.

En general, la liberación de boletos en México suele ocurrir cuando se detectan compras que incumplen las reglas, como exceder el límite permitido por usuario, uso indebido de códigos o problemas en los pagos. Estas entradas suelen ponerse a la venta días antes del evento o incluso horas previas.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre una nueva liberación de boletos para BTS en México, por lo que la probabilidad se mantiene baja, aunque no se descarta que pueda haber disponibilidad de último momento.

Además, tras este proceso, las autoridades establecieron nuevos lineamientos para la venta de boletos en el país. Entre ellos, se exige que las boleteras informen con claridad detalles como precios finales, mapas del recinto, condiciones de venta y mecanismos de reembolso en caso de cancelación.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de BTS en México?

BTS regresará a México como parte de su gira mundial “ARIRANG” con tres presentaciones programadas en la Ciudad de México. El grupo se presentará en el Estadio GNP Seguros, recinto antes conocido como Foro Sol.

Los conciertos están agendados para los días jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026, todos con inicio a las 20:00 horas. Estas fechas marcarán el regreso del grupo completo a los escenarios tras cumplir con el servicio militar.

Se espera una alta asistencia en cada una de las presentaciones, por lo que los fans deberán mantenerse atentos a cualquier actualización sobre la disponibilidad de boletos o accesos adicionales.

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