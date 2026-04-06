CFE: ¿Cuándo empieza la tarifa de verano, cuánto es y en qué estados aplica?

Subsidio eléctrico vigente de abril a octubre amplía límites de consumo en zonas cálidas; así funciona, quién lo recibe y cómo verificarlo

¿Cuándo empieza el subsidio de verano de la CFE? | Reuters y CFE.

La tarifa de verano de la Comisión Federal de Electricidad entró en vigor el 1 de abril de 2026. El esquema estará activo hasta el 31 de octubre y modifica los rangos de consumo subsidiado en recibos domésticos. El ajuste responde al incremento en el uso de ventiladores y aire acondicionado durante meses de calor en distintas localidades del país.

El subsidio no se asigna por entidad federativa, sino por localidad con base en registros de temperatura media mínima en verano. Este criterio determina el tipo de tarifa doméstica aplicable y el nivel de apoyo en cada zona. La medida cubre a una parte significativa de los usuarios, sin requerir solicitud o trámite adicional.

La aplicación del beneficio es automática y se refleja en el recibo de luz del periodo correspondiente. El esquema no elimina el pago, sino que amplía los límites de consumo subsidiado para evitar incrementos abruptos en el costo por kilowatt-hora en hogares de bajo consumo.

¿Qué es la tarifa de verano que aplica la Comisión Federal de Electricidad en México?

La tarifa de verano es un subsidio temporal dirigido a usuarios domésticos de bajo consumo en localidades con altas temperaturas. Su función es ampliar los rangos de energía eléctrica subsidiada durante los meses de mayor demanda, cuando el uso de equipos de enfriamiento eleva el consumo en los hogares. Este mecanismo busca contener el impacto económico en los recibos sin modificar la estructura general del servicio.

El esquema se organiza en distintas tarifas domésticas que se asignan con base en la temperatura media mínima registrada en cada localidad durante el verano. A mayor temperatura, mayor nivel de subsidio y mayor límite de consumo permitido dentro del rango con precio preferencial.

Tarifa 1A: localidades con temperatura mínima de 25 °C

localidades con temperatura mínima de 25 °C Tarifa 1B: localidades con temperatura mínima de 28 °C

localidades con temperatura mínima de 28 °C Tarifa 1C: localidades con temperatura mínima de 30 °C

localidades con temperatura mínima de 30 °C Tarifa 1D: localidades con temperatura mínima de 31 °C

localidades con temperatura mínima de 31 °C Tarifa 1E: localidades con temperatura mínima de 32 °C

localidades con temperatura mínima de 32 °C Tarifa 1F: localidades con temperatura mínima de 33 °C

CFE: ¿En qué estados aplica la tarifa de verano y de cuánto es?

La tarifa de verano se aplica en localidades con condiciones climáticas específicas, principalmente en regiones donde el calor incrementa de forma sostenida el consumo eléctrico. Aunque el criterio es local, diversas entidades concentran un mayor número de zonas beneficiadas por registrar temperaturas elevadas durante el periodo. Entre los estados donde se identifican localidades con aplicación del subsidio se encuentran:

Baja California

Sinaloa

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Colima

Nayarit

Morelos

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El monto del subsidio no se expresa como una cantidad fija, sino como una ampliación en los límites de consumo mensual subsidiado. Estos rangos varían según la tarifa asignada y determinan cuánta energía puede consumirse antes de pasar a un costo más alto.

Tarifa 1: hasta 250 kWh/mes

hasta 250 kWh/mes Tarifa 1A: hasta 300 kWh/mes

hasta 300 kWh/mes Tarifa 1B: hasta 400 kWh/mes

hasta 400 kWh/mes Tarifa 1C: hasta 850 kWh/mes

hasta 850 kWh/mes Tarifa 1D: hasta 1,000 kWh/mes

hasta 1,000 kWh/mes Tarifa 1E: hasta 2,000 kWh/mes

hasta 2,000 kWh/mes Tarifa 1F: hasta 2,500 kWh/mes

Al concluir el periodo de verano, los límites regresan a los valores habituales de la tarifa doméstica. Esto implica que, si el nivel de consumo se mantiene, el recibo puede incrementarse fuera de la temporada subsidiada.

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