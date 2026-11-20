Black Friday y Cyber Monday 2026 llegan a México con descuentos en tecnología, ropa y electrodomésticos. Conoce las fechas, mejores ofertas y consejos para evitar fraudes

Aprovecha las mejores ofertas en esta jornada | Reuters

El Black Friday y el Cyber Monday 2026 representan dos nuevas oportunidades para los consumidores mexicanos que buscan descuentos en tecnología, ropa, electrodomésticos y artículos para el hogar. Ambas jornadas forman parte de la temporada de promociones previa a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Tras la conclusión de El Buen Fin 2026, las tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico preparan nuevas campañas para atraer compradores. Aunque estas fechas surgieron en Estados Unidos, su presencia en México ha aumentado, principalmente a través de grandes cadenas comerciales y tiendas digitales.

Las promociones pueden incluir rebajas directas, cupones, meses sin intereses, beneficios bancarios y descuentos exclusivos por internet. Sin embargo, las condiciones dependen de cada establecimiento y algunos productos podrían alcanzar precios más bajos antes o después de las jornadas principales.

Para aprovechar estas oportunidades, los consumidores deben conocer las diferencias entre ambos eventos, los productos que conviene comparar y las medidas de seguridad para evitar fraudes. Una compra anticipadamente planificada permite evaluar las promociones sin comprometer el presupuesto familiar.

¿Cuándo es el Black Friday 2026 y qué ofertas habrá?

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, un día después de Acción de Gracias en Estados Unidos. Aunque oficialmente corresponde a una sola jornada, algunas empresas adelantan sus descuentos y otras los mantienen durante el fin de semana. En México, cada comercio determina su participación y la duración de sus promociones.

Entre las tiendas y plataformas señaladas por medios nacionales como participantes se encuentran Amazon México, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, Adidas y Lenovo, además de otras marcas de ropa y comercio electrónico. Las categorías que habitualmente concentran promociones incluyen celulares, computadoras, televisores, videojuegos, calzado, juguetes y electrodomésticos. Los descuentos y existencias deberán confirmarse directamente con cada establecimiento.

Algunas empresas ya han definido calendarios específicos. Lenovo México anunció promociones del 27 al 29 de noviembre, además de una campaña denominada Black Week que continuará hasta el 6 de diciembre. No obstante, el descuento anunciado no siempre equivale al precio más bajo del mercado, por lo que conviene comparar modelos, características y costos finales antes de pagar.

¿Qué es el Cyber Monday y cuándo se celebra en México?

El Cyber Monday 2026 tendrá lugar el lunes 30 de noviembre. Esta jornada comercial surgió como una alternativa enfocada en las compras por internet, a diferencia del Black Friday, que también contempla promociones en establecimientos físicos. En México, los consumidores pueden acceder a las ofertas de las plataformas que decidan participar.

Entre las categorías que conviene revisar destacan laptops, computadoras de escritorio, accesorios tecnológicos, videojuegos, dispositivos electrónicos y productos para el hogar. Algunas tiendas también ofrecen descuentos en servicios digitales y suscripciones. Sin embargo, las promociones pueden variar según la plataforma, el inventario y las condiciones de pago.

Algunos equipos de cómputo podrían encontrar mejores precios durante el Cyber Monday, aunque esto no está garantizado. Además, el encarecimiento de componentes como la memoria RAM podría limitar determinadas rebajas. Por ello, resulta importante revisar el historial de precios y comparar las características exactas de cada producto antes de tomar una decisión.

¿Cómo evitar fraudes en Black Friday y Cyber Monday 2026? Guía completa

El incremento de las compras digitales también puede facilitar la aparición de tiendas falsas, promociones engañosas, suplantación de marcas y mensajes fraudulentos. Durante estas campañas, los delincuentes pueden utilizar anuncios en redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto para dirigir a los consumidores hacia páginas que buscan obtener información personal o bancaria.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda utilizar conexiones seguras, comprar en establecimientos reconocidos y verificar que las páginas cuenten con información de contacto, políticas de privacidad y condiciones de devolución. También dispone de la herramienta Monitoreo de Tiendas Virtuales, que permite consultar el cumplimiento de diversos requisitos establecidos en la legislación mexicana.

Para reducir los riesgos durante las compras, es importante seguir estas recomendaciones:

Verificar la dirección electrónica: ingresar directamente a las páginas oficiales y revisar que el dominio corresponda a la tienda. El candado de seguridad y el protocolo HTTPS son necesarios, pero no garantizan por sí solos que una página sea legítima.

ingresar directamente a las páginas oficiales y revisar que el dominio corresponda a la tienda. El candado de seguridad y el protocolo HTTPS son necesarios, pero no garantizan por sí solos que una página sea legítima. Desconfiar de descuentos extraordinarios: comparar el precio anunciado con el historial del producto y con otras tiendas para identificar posibles promociones engañosas.

comparar el precio anunciado con el historial del producto y con otras tiendas para identificar posibles promociones engañosas. Evitar enlaces sospechosos: no abrir mensajes de supuestos premios, cupones o promociones que soliciten contraseñas, códigos de verificación o información bancaria.

no abrir mensajes de supuestos premios, cupones o promociones que soliciten contraseñas, códigos de verificación o información bancaria. Elegir métodos de pago seguros: utilizar plataformas reconocidas, activar alertas bancarias y evitar transferencias directas a cuentas personales de vendedores desconocidos.

utilizar plataformas reconocidas, activar alertas bancarias y evitar transferencias directas a cuentas personales de vendedores desconocidos. Revisar las condiciones de compra: comprobar los costos de envío, plazos de entrega, garantías y políticas de devolución antes de confirmar el pedido.

comprobar los costos de envío, plazos de entrega, garantías y políticas de devolución antes de confirmar el pedido. Conservar los comprobantes: guardar capturas de pantalla de las promociones, confirmaciones de compra y recibos de pago para respaldar posibles aclaraciones.

Otro aspecto importante consiste en revisar el precio final y no solamente el porcentaje de descuento. Los gastos de envío, las condiciones de financiamiento y los posibles cargos adicionales pueden modificar el ahorro. En compras internacionales, también deben considerarse el tipo de cambio, los impuestos aplicables y las garantías disponibles en México.

Finalmente, si una tienda incumple las condiciones anunciadas, los consumidores pueden acudir a Profeco para solicitar orientación o presentar una queja. La dependencia recomienda conservar toda la documentación relacionada con la operación. Tanto en Black Friday como en Cyber Monday, comparar precios, verificar la identidad del vendedor y evitar compras impulsivas son medidas fundamentales para proteger el dinero y la información personal.