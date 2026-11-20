Chihuahua y Puebla suspenderán clases el 20 de noviembre por la Revolución Mexicana. La SEP contempla otro descanso escolar el día 27

La SEP anuncia suspensión de clases | Reuters

El calendario escolar de noviembre de 2026 contempla suspensiones de actividades para estudiantes de educación básica en México. Aunque el descanso obligatorio por el aniversario de la Revolución Mexicana se trasladó al lunes 16 de noviembre, algunos alumnos tampoco tendrán clases el viernes 20, debido a las disposiciones anunciadas por las autoridades educativas de sus entidades.

La conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana genera dudas entre estudiantes y padres de familia sobre las actividades escolares previstas para el 20 de noviembre. A esto se suma la proximidad de otra fecha marcada en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que es importante conocer qué días habrá clases y cuáles serán de descanso antes de que termine el mes.

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Cada 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, movimiento que comenzó con el levantamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz y que marcó una etapa de transformaciones políticas y sociales en el país.

La fecha forma parte de las conmemoraciones nacionales y se recuerda mediante ceremonias, actos cívicos y desfiles en distintas entidades. Sin embargo, el descanso obligatorio correspondiente a 2026 se trasladó al lunes 16 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones laborales que establecen su celebración el tercer lunes del mes.

Por esta razón, el viernes 20 de noviembre no representa una suspensión de actividades escolares para todo el país. La decisión de cancelar clases dependerá de las indicaciones emitidas por las autoridades educativas de cada estado.

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Aunque el descanso por la Revolución Mexicana ya se realizó, las autoridades educativas de Chihuahua y Puebla anunciaron la suspensión de clases para el viernes 20 de noviembre, con motivo de las actividades conmemorativas.

En Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) determinó que no habrá actividades escolares en los planteles de educación básica de toda la entidad. La medida permitirá organizar los desfiles y facilitar la participación de estudiantes y docentes en las ceremonias programadas en los municipios.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que la suspensión se aplicará únicamente en la capital del estado, aunque comprenderá todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas.

En Puebla capital, el desfile cívico-militar comenzará a las 9:00 horas y recorrerá el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 43 Oriente. Las autoridades convocaron a la comunidad estudiantil a participar en las actividades por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Para los alumnos contemplados en estas disposiciones, el periodo sin clases quedará de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre: Suspensión de actividades escolares.

Suspensión de actividades escolares. Sábado 21 de noviembre: Descanso de fin de semana.

Descanso de fin de semana. Domingo 22 de noviembre: Descanso de fin de semana.

Descanso de fin de semana. Lunes 23 de noviembre: Regreso a clases.

En las entidades donde no se haya anunciado una suspensión adicional, las actividades escolares deberán continuar conforme al calendario correspondiente.

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El viernes 27 de noviembre de 2026 tampoco habrá clases para los estudiantes de educación básica del país, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, contemplada en el calendario de la Secretaría de Educación Pública.

Durante esta jornada, el personal docente y directivo participará en reuniones destinadas a revisar el desarrollo del ciclo escolar, evaluar el aprendizaje de los alumnos y organizar las actividades académicas de los planteles. La suspensión permitirá que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tengan un periodo de tres días consecutivos sin clases, al coincidir con el fin de semana.

El calendario quedará organizado de la siguiente manera:

Viernes 27 de noviembre: Sesión del Consejo Técnico Escolar, sin clases para los alumnos.

Sesión del Consejo Técnico Escolar, sin clases para los alumnos. Sábado 28 de noviembre: Descanso de fin de semana.

Descanso de fin de semana. Domingo 29 de noviembre: Descanso de fin de semana.

Descanso de fin de semana. Lunes 30 de noviembre: Reanudación de actividades escolares.

De esta manera, los estudiantes de educación básica de Chihuahua y los alumnos de la ciudad de Puebla contemplados en la suspensión del 20 de noviembre podrán tener dos fines de semana consecutivos de tres días sin clases. Para el resto del país, el descanso escolar previsto a nivel nacional será el viernes 27 de noviembre, antes de comenzar diciembre.