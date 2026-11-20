El técnico de Cruz Azul busca cerrar el Apertura 2026 con el liderato y destacó el crecimiento de Andrés Montaño tras su convocatoria a México

Cruz Azul llegará a la última jornada del Apertura 2026 con la posibilidad de terminar como líder general. El equipo dirigido por Joel Huiqui visitará a Chivas en el Estadio Akron, en un enfrentamiento que podría definir la cima de la clasificación y que el entrenador considera una oportunidad para medir el nivel de sus jugadores antes de la Liguilla.

La Máquina enfrentará a un rival que también está clasificado a la fase final y con el que podría volver a encontrarse en las eliminatorias. Huiqui destacó la importancia del encuentro, más allá de los tres puntos, por las exigencias que representa medirse a uno de los principales competidores por el campeonato.

“Para mí es un partido que nos prepara para la Liguilla. Es un partido que nos va a medir un poco también dónde estamos, cómo nos podemos funcionar y creo que es una buena prueba para nosotros”, aseguró el entrenador.

El estratega también reconoció que Cruz Azul ha tenido una temporada de ajustes, con dificultades en el funcionamiento durante las primeras jornadas, pero considera que la evolución del plantel les permite llegar en mejores condiciones al cierre del campeonato.

“Fue una temporada donde hicimos de todo, intentamos cambiar también estructuras de jugadores y ganarte esos tres puntos nos daría obviamente el liderato, siendo una muestra de que el equipo compite con el torneo, y creo que sería un buen aliciente para nosotros para poder enfrentar la Liguilla”.

Joel Huiqui destaca a Andrés Montaño tras su participación con la Selección Mexicana

Uno de los futbolistas que ha ganado protagonismo en Cruz Azul es Andrés Montaño. El mediocampista comenzó el torneo con pocos minutos, pero aprovechó las oportunidades que recibió durante las rotaciones del equipo, hasta conseguir una convocatoria con la Selección Mexicana para los encuentros de noviembre frente a Jamaica.

“Me hubiera encantado ver más tiempo a Andrés, sobre todo porque ha demostrado ser un jugador que marca diferencia dentro del torneo. Entiendo que hay mucha competencia en México y que hay muchos jugadores de gran calidad, pero yo creo que él tendrá también mi oportunidad de demostrarse más adelante”.

El entrenador confía en que Montaño pueda mantener su nivel durante la fase final y volver a ser considerado para futuras convocatorias del combinado nacional. “Seguramente en la Liguilla él hará una gran Liguilla y será un digno candidato para una posible convocatoria”.

Cruz Azul prepara cambios para enfrentar a Chivas

La participación de futbolistas que habían tenido menos minutos fue uno de los factores que, según el técnico, permitió mejorar el rendimiento colectivo. El entrenador recordó especialmente el encuentro contra Pumas, cuando realizó modificaciones en la estructura y las posiciones de algunos jugadores.

“Lo que fue padre es que los que no tenían minutos jugaron y jugaron bastante bien. Eso fue generando una competencia interna que hoy tiene el equipo donde está. Si vemos el buen rendimiento, ahora por recordar alguno más reciente o nuevo, Andrés Montaño, que no tenía tantos minutos al principio del torneo, cuando tuvo su participación lo hizo bastante bien”.

Con esa misma idea, adelantó que podría realizar ajustes en su alineación para visitar Guadalajara. La decisión dependerá de los últimos entrenamientos y de las necesidades tácticas que presente el encuentro.

“Hoy intentaremos también darle una mejor estructura, un mejor funcionamiento dentro del partido del domingo y va a depender de lo que hagamos mañana también todavía. Entonces seguramente habrá algunos cambios”.

¿Jugará José Paradela ante Chivas pese al riesgo de suspensión?

Otra de las decisiones que deberá tomar el cuerpo técnico está relacionada con José Paradela, quien acumula cuatro tarjetas amarillas y corre el riesgo de perderse la ida de los cuartos de final si recibe una quinta amonestación ante Guadalajara.

Huiqui confirmó que ya habló con el futbolista sobre su situación disciplinaria, pero dejó claro que no condicionará su planteamiento exclusivamente por la posibilidad de una suspensión.

“Con José hablé hace un par de días y hablamos sobre el tema. Es importante que el jugador entienda el contexto donde se me va a presentar. Obviamente, con cuatro amarillas hay un riesgo importante para poder acumular la quinta y no jugar el partido de ida de cuartos de final”.

El estratega aseguró que el mediocampista está tranquilo y preparado para competir si recibe la oportunidad de participar. “Él está tranquilo, no está preocupado por la posible quinta amarilla y no pensamos en eso. Si él juega, jugará de la mejor manera, intentará hacer lo que él sabe”.

Cruz Azul busca el liderato y mantiene la ilusión del campeonato

Huiqui considera que el crecimiento de Cruz Azul durante el Apertura 2026 también está relacionado con la respuesta del vestidor. El entrenador explicó que los futbolistas realizaron reuniones internas para revisar los aspectos que debían corregir y que ese trabajo contribuyó a mejorar el funcionamiento colectivo.

La Máquina buscará trasladar esa evolución al cierre de la temporada regular, con el objetivo de conseguir la primera posición y llegar a los cuartos de final en las mejores condiciones posibles.

“Somos un equipo que va a intentar en todo momento imponer ese ADN de juego, de local, de visita, y creo que es una buena oportunidad hoy. Lo hemos platicado mucho entre nosotros, en cada charla que tenemos en el video o previo al entrenamiento o los viajes y demás”.

El técnico también señaló que el objetivo de los cementeros es volver a conquistar la Liga MX, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar antes de la fase definitiva. “Intentamos recordar que tenemos un gran compromiso con la afición y, sobre todo, una gran oportunidad para poder repetir el campeonato”.