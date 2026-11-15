¿Cuándo termina el Buen Fin 2026? Hora exacta en la que concluyen las ofertas

La temporada de descuentos entra en su recta final y los consumidores todavía tienen oportunidad de aprovechar promociones en tiendas físicas y plataformas digitales

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El Buen Fin 2026 se encuentra en su etapa final y miles de consumidores en México buscan aprovechar las últimas promociones antes de que concluya una de las campañas comerciales más importantes del año. Durante estos días, establecimientos físicos y plataformas de comercio electrónico ofrecen descuentos en productos de tecnología, ropa, electrodomésticos, muebles y otros artículos, aunque el tiempo para acceder a las ofertas está por agotarse.

La edición de este año comenzó el jueves 12 de noviembre y contempla cinco días de actividades comerciales. Sin embargo, no todas las promociones necesariamente permanecerán disponibles hasta el último minuto, debido a que algunas tiendas establecen horarios especiales, límites de inventario o condiciones particulares para determinados productos. Por ello, conocer la fecha de cierre y revisar los términos de cada oferta puede ayudar a los compradores a evitar contratiempos.

Buen Fin 2026: ¿Hasta qué día y hora termina la temporada de ofertas?

El Buen Fin 2026 termina el lunes 16 de noviembre a las 23:59 horas, tiempo del centro de México, por lo que los consumidores todavía podrán realizar compras durante el último día de la campaña. A partir del martes 17 de noviembre, la temporada oficial de descuentos habrá concluido, aunque algunos establecimientos podrían mantener promociones independientes.

El cierre coincide con el día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana, una fecha que permite a numerosos trabajadores disponer de tiempo adicional para acudir a centros comerciales o realizar compras por internet. No obstante, los horarios de atención pueden variar dependiendo de cada establecimiento, especialmente durante el lunes festivo.

En el caso de las compras digitales, algunas plataformas podrían retirar sus descuentos antes de la medianoche o establecer condiciones específicas para acceder a determinadas promociones. Por esta razón, se recomienda verificar el precio final, la disponibilidad del producto y la vigencia de los beneficios bancarios antes de confirmar cualquier operación.

Recomendaciones para no caer en fraudes durante el Buen Fin 2026

El aumento de las compras por internet también representa una oportunidad para los delincuentes que utilizan páginas falsas, mensajes fraudulentos y promociones engañosas para obtener información personal o bancaria. Una de las principales recomendaciones es realizar compras únicamente en sitios oficiales y comprobar que la dirección electrónica corresponda al comercio, especialmente cuando se accede mediante enlaces compartidos en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

También es importante desconfiar de los descuentos que parecen demasiado elevados, así como de los vendedores que solicitan depósitos a cuentas personales o transferencias fuera de las plataformas de compra. Los consumidores deben comparar precios, revisar las políticas de devolución y evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios mediante mensajes o llamadas de procedencia desconocida.

Finalmente, se recomienda conservar los comprobantes de pago, capturas de las promociones y correos de confirmación para facilitar cualquier aclaración posterior. En caso de detectar cobros indebidos, publicidad engañosa o incumplimientos en las condiciones de venta, los compradores pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar orientación y conocer los mecanismos disponibles para presentar una queja.

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