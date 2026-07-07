Calendario escolar SEP 2026- 2027: fecha tentativa de publicación, descansos, vacaciones y fechas clave

El ciclo incluirá vacaciones de verano, invierno y Semana Santa, días festivos oficiales, sesiones del Consejo Técnico Escolar y aproximadamente entre 185 y 190 días efectivos de clases.

Los niños ya se alistan para el regreso a las aulas | Reuters

Con la llegada de las vacaciones de verano 2026, estudiantes y familias en México están atentos a la publicación del calendario escolar SEP para el ciclo 2026-2027. La Secretaría de Educación Pública dará a conocer las fechas oficiales que marcarán el inicio de clases, los periodos de descanso y las vacaciones, permitiendo a padres, alumnos y docentes planificar de manera anticipada el próximo año académico.

Cada ciclo escolar incluye días de clases, sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), vacaciones y feriados oficiales, además de fechas clave para registros y evaluaciones. Con esta información, las instituciones educativas y las familias pueden organizar actividades, adquisición de materiales y el regreso a las aulas de forma ordenada.

Calendario SEP 2026-2027: ¿Cuándo se publicará y cuándo es el regreso a clases?

El calendario oficial para el ciclo 2026-2027 aún no ha sido publicado, pero se espera que la SEP lo haga entre mediados de julio y principios de agosto de 2026. Este documento indicará la fecha exacta de inicio de clases, que tentativamente se ha señalado para el 31 de agosto de 2026, así como otros ajustes que podrían aplicarse según cada entidad del país.

Las vacaciones de verano permitirán a los estudiantes descansar de las actividades escolares y a las familias organizar la compra de útiles y otros preparativos. Una vez publicado el calendario, se conocerán todos los detalles sobre días de clase, descansos, periodos de vacaciones y eventos especiales.

SEP: descansos, vacaciones y fechas clave del ciclo escolar 2026-2027

Entre los días de descanso y suspensiones de clases habituales se incluyen los feriados oficiales y las sesiones del Consejo Técnico Escolar, que generalmente se realizan el último viernes de cada mes. Algunas fechas destacadas incluyen:

16 de septiembre de 2026 – Día de la Independencia de México.

Tercer lunes de noviembre 2026 – Aniversario de la Revolución Mexicana.

Vacaciones de invierno 2026-2027 – diciembre a enero.

Primer lunes de febrero 2027 – Día de la Constitución.

Tercer lunes de marzo 2027 – Natalicio de Benito Juárez.

Vacaciones de Semana Santa 2027 – entre abril y mayo (por confirmar).

Además, el calendario incluirá otras posibles suspensiones de clases según el día de la semana que correspondan y eventos educativos adicionales definidos por la SEP.

SEP: ¿Cuándo publican calendario escolar 2026-2027? Fecha tentativa, días de clases y descanso

Se espera que todos los estudiantes en México finalicen el ciclo escolar 2025-2026 a más tardar el 15 de julio de 2026, y en paralelo, se anticipa la publicación del calendario 2026-2027 entre julio y agosto. Este calendario suele contener entre 185 y 190 días efectivos de clases, cumpliendo con los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria y escuelas normales.

La Secretaría de Educación Pública utiliza este documento para organizar la operación de todas las escuelas públicas y privadas del país, asegurando que los periodos de clases y descansos estén coordinados a nivel nacional y se cumpla con la duración mínima requerida del ciclo escolar.

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