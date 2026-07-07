El gran pendiente de la carrera de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo conquistó Europa, rompió récords individuales y ganó todos los grandes títulos a nivel de clubes y selección, excepto la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo disputó el último Mundial de su carrera con la posibilidad de completar uno de los palmarés más importantes en la historia del fútbol.El delantero portugués había confirmado que la edición de 2026 sería su despedida de las Copas del Mundo y la eliminación de Portugal en los octavos de final, tras caer 1-0 frente a España, puso fin a esa aspiración. Con ello, el título quedó como el único gran título que nunca pudo conquistar durante más de dos décadas en la élite.

Pocos futbolistas han acumulado tantos éxitos como el portugués. Desde su irrupción en el Sporting de Lisboa hasta convertirse en figura del Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y posteriormente en el fútbol saudí, Cristiano construyó una carrera marcada por la regularidad, la disciplina y una producción goleadora sin precedentes. Fue protagonista durante más de veinte años en la máxima exigencia del fútbol internacional y mantuvo un nivel competitivo que le permitió seguir disputando grandes torneos después de cumplir los 40 años.

El envidiable palmarés de Cristiano Ronaldo

Su vitrina refleja una trayectoria excepcional. Ganó cinco títulos de la UEFA Champions League, cuatro con el Real Madrid y uno con el Manchester United, además de conquistar ligas en Inglaterra, España, Arabia Saudita e Italia. También levantó copas nacionales, Supercopas, el Mundial de Clubes y múltiples reconocimientos internacionales. A nivel individual obtuvo cinco Balones de Oro y cuatro Botas de Oro europeas, consolidándose como el máximo goleador de la historia del deporte, con 976 goles en su carrera.

Con la selección portuguesa también cambió la historia de su país. Después de décadas sin títulos absolutos, fue el capitán que condujo a Portugal a conquistar la Eurocopa de 2016, el primer campeonato internacional en la historia de la selección. Tres años después añadió la primera edición de la UEFA Nations League, consolidando una generación que colocó al fútbol portugués entre las principales potencias europeas.

A nivel estadístico, Ronaldo también rompió barreras históricas. Se convirtió en el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones varoniles, superó el centenar de goles internacionales mucho antes que cualquier otro jugador y estableció el récord absoluto de partidos disputados con una selección nacional. Además, terminó como el máximo anotador histórico de la UEFA Champions League y uno de los futbolistas con más encuentros jugados en la competición.

El Mundial, el único título que falta en su palmarés

La Copa del Mundo, sin embargo, siempre representó un desafío distinto. Cristiano participó en seis ediciones consecutivas del torneo, desde Alemania 2006 hasta el Mundial de 2026, una cifra inédita que comparte con Lionel Messi y Guillermo Ochoa. También es el único jugador que ha marcado en seis ediciones distintas y fue durante años uno de los rostros más representativos del torneo, aunque el campeonato siempre terminó escapando de sus manos.

Su mejor actuación llegó en Alemania 2006. Con apenas 21 años formó parte del equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari que alcanzó las semifinales y finalizó en la cuarta posición. Aquella generación, integrada por jugadores como Luís Figo, Deco, Ricardo Carvalho, Maniche y Pauleta, sin Ronaldo como protagonista, estuvo muy cerca de disputar la final, pero fue eliminada por Francia antes de perder el partido por el tercer lugar frente a Alemania.

En las ediciones posteriores, Portugal nunca volvió a igualar ese resultado. En Sudáfrica 2010 fue eliminado en octavos de final por España, selección que posteriormente conquistó el título. En Brasil 2014 quedó fuera en la fase de grupos. En Rusia 2018 volvió a caer en octavos frente a Uruguay y en Qatar 2022 fue eliminado en cuartos de final por Marruecos, que se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial. La derrota ante La Roja en 2026 cerró definitivamente ese recorrido sin la posibilidad de disputar una final.

El contraste con otros integrantes del debate por el mejor futbolista de la historia siempre acompañó la carrera del portugués. Mientras Cristiano acumuló títulos continentales, récords goleadores y una extraordinaria longevidad, la Copa del Mundo permaneció como la única ausencia dentro de un palmarés prácticamente completo.

La eliminación en el Mundial de 2026 marcó el final de una era. Cristiano Ronaldo deja el certamen como uno de los jugadores más laureados, más determinantes y más influyentes de todos los tiempos. Conquistó prácticamente todos los trofeos disponibles, rompió decenas de récords y transformó la historia de Portugal, pero la Copa del Mundo quedó como el gran pendiente de una carrera irrepetible, el único título que nunca pudo añadir a una colección que permanecerá entre las más importantes que ha visto este deporte.

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