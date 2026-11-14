¿Por qué no habrá servicio de bancos este 16 de noviembre y qué alternativas tendremos?

Los bancos cerrarán el 16 de noviembre por la Revolución Mexicana, pero seguirán disponibles cajeros, transferencias y banca digital. Banco Azteca mantendrá su servicio habitual

Se suspenden estos servicios bancarios por feriado | Reuters

Los bancos en México suspenderán la atención en la mayoría de sus sucursales el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana. La medida afectará a quienes necesiten realizar trámites en ventanilla, aunque permanecerán disponibles distintas alternativas para efectuar operaciones financieras.

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones presenciales, conforme al calendario de días inhábiles establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025 y contempla el cierre de sucursales durante determinadas fechas del año.

Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora oficialmente el 20 de noviembre, el descanso obligatorio se traslada al tercer lunes del mes, que en 2026 corresponde al día 16. Por esta razón, la mayoría de las sucursales retomará su atención habitual hasta el martes 17 de noviembre, mientras que el viernes 20 podrán operar con normalidad.

El cierre no significa que los usuarios se quedarán sin acceso a su dinero. Los cajeros automáticos, las aplicaciones bancarias, las transferencias electrónicas y los corresponsales continuarán disponibles. Además, algunas instituciones mantendrán abiertas sus sucursales, por lo que existen opciones para retirar efectivo, pagar tarjetas y realizar movimientos durante el día festivo.

La fecha límite de pago de mis tarjetas es el 16 de noviembre: ¿qué pasa si no hay bancos?

Quienes tengan como fecha límite de pago de su tarjeta de crédito el lunes 16 de noviembre podrán cumplir con esta obligación el martes 17, sin que el cambio de fecha por el día inhábil genere comisiones o intereses moratorios. Esta protección se encuentra contemplada en las disposiciones financieras aplicables a los pagos con vencimiento en días no laborables.

La ABM recordó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros permite efectuar el pago al siguiente día hábil cuando la fecha de vencimiento coincide con una jornada de suspensión bancaria. Por lo tanto, las personas que deban cubrir su tarjeta el 16 de noviembre tendrán como alternativa realizar el movimiento el martes, cuando se reanude la atención.

No obstante, los usuarios también podrán realizar sus pagos durante el lunes mediante aplicaciones móviles y banca por internet, de acuerdo con los servicios disponibles en cada institución. Se recomienda revisar los horarios de procesamiento, conservar los comprobantes y verificar que el movimiento se registre correctamente para evitar inconvenientes.

¿Qué operaciones bancarias se podrán realizar el lunes 16 de noviembre?

Los servicios digitales seguirán funcionando durante el lunes 16 de noviembre, pese a la suspensión de atención en ventanillas. Los clientes podrán consultar saldos, revisar movimientos, pagar tarjetas de crédito, cubrir servicios y administrar sus cuentas desde las plataformas de sus respectivas instituciones financieras.

También estarán disponibles las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), los retiros de efectivo en cajeros automáticos y los servicios de corresponsales bancarios. Estos últimos permiten realizar determinadas operaciones, como depósitos y retiros, desde supermercados y tiendas de conveniencia, según los convenios y horarios de cada establecimiento.

De acuerdo con la ABM, los usuarios tienen a su disposición más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios en México. La banca digital y telefónica permanecerá habilitada las 24 horas, los 365 días del año. Sin embargo, algunas operaciones podrían reflejarse hasta el martes 17 de noviembre, dependiendo del tipo de movimiento.

¿Qué bancos sí estarán abiertos el 16 de noviembre?

Banco Azteca será una de las principales alternativas para quienes necesiten atención presencial durante el día festivo. La institución tiene previsto mantener su horario habitual de las 9:00 a las 21:00 horas. En contraste, las sucursales convencionales de BBVA, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Inbursa, Banregio y Banco del Bajío estarán sujetas al cierre bancario.

La Asociación de Bancos de México también confirmó que las sucursales ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados podrán abrir en sus horarios tradicionales, incluso durante el día inhábil. Por ello, los clientes de otras instituciones podrían encontrar atención presencial en estos establecimientos, siempre que la ubicación correspondiente esté habilitada.

Para quienes necesiten realizar un trámite que requiera atención en ventanilla, la recomendación es consultar previamente los horarios de la sucursal y verificar los servicios disponibles. Las operaciones que no puedan efectuarse mediante canales digitales o establecimientos autorizados podrán realizarse a partir del martes 17 de noviembre, cuando se restablezca la actividad bancaria habitual.