Metro de la CDMX cambiará horario el lunes 16 de noviembre: ¿cómo queda y por qué razón?

El descanso obligatorio por la Revolución Mexicana modificará el servicio del Metro capitalino, mientras que el Metrobús tendrá ajustes en su operación

Así será el transporte en la CDM este puente | @MetroCDMX

El Metro de la Ciudad de México modificará su horario de servicio el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. La medida afectará a los usuarios que utilizan diariamente el Sistema de Transporte Colectivo (STC), por lo que será importante considerar los cambios antes de realizar sus traslados por la capital.

Aunque la Revolución Mexicana se conmemora el 20 de noviembre, el descanso oficial se recorre al tercer lunes del mes, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esta disposición también puede provocar modificaciones en otros sistemas de movilidad, como el Metrobús, especialmente por las actividades conmemorativas y los cierres viales que puedan realizarse en distintos puntos de la ciudad.

¿Por qué cambiará de horario el Metro de la CDMX este 16 de noviembre?

El cambio de horario responde al descanso obligatorio establecido por el aniversario de la Revolución Mexicana, una de las fechas reconocidas en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. En 2026, el tercer lunes de noviembre corresponde al día 16, por lo que las actividades laborales y escolares de diversos sectores tendrán modificaciones.

El Sistema de Transporte Colectivo aplica habitualmente un horario especial durante domingos y días festivos, distinto al que utiliza de lunes a viernes. La principal diferencia es que el servicio comienza más tarde, aunque conserva su horario habitual de cierre.

Además, durante estas jornadas suele aplicarse el programa Tu bici viaja en Metro, que permite el ingreso de bicicletas a las instalaciones bajo las disposiciones de seguridad del organismo.

¿Cómo funcionarán las estaciones del Metro el próximo lunes?

El lunes 16 de noviembre, el Metro de la CDMX operará con el horario de domingos y días festivos, de las 7:00 a las 24:00 horas. Esto representa un cambio respecto al horario regular de lunes a viernes, cuando el servicio comienza a las 5:00 horas.

Los usuarios deberán considerar que la apertura será dos horas más tarde de lo habitual, por lo que quienes tengan compromisos durante las primeras horas del día deberán buscar alternativas de transporte.

Los horarios generales del Metro son los siguientes:

Lunes 16 de noviembre, día festivo: 7:00 a 24:00 horas.

7:00 a 24:00 horas. Lunes a viernes, horario habitual: 5:00 a 24:00 horas.

5:00 a 24:00 horas. Sábados: 6:00 a 24:00 horas.

6:00 a 24:00 horas. Domingos y días festivos: 7:00 a 24:00 horas.

El horario especial corresponde a la operación general del sistema y no implica, por sí mismo, el cierre de estaciones. Sin embargo, los pasajeros deberán mantenerse atentos a posibles avisos relacionados con trabajos de mantenimiento, modificaciones temporales o medidas operativas en líneas específicas.

¿Y el Metrobús tendrá cierre de estaciones: cuáles y por qué motivo?

El Metrobús de la Ciudad de México también anunció cierres temporales en cinco estaciones de las líneas 2, 3, 4 y 6, aunque estas suspensiones no están relacionadas directamente con el descanso obligatorio del 16 de noviembre. Las modificaciones responden a trabajos de mantenimiento en la infraestructura y se aplicarán en distintas fechas, entre el 13 y el 22 de noviembre. <Cite refs={[“turn259438search8″,”turn259438search9”]}/>

Las estaciones afectadas y sus respectivos periodos de cierre son los siguientes:

Línea 4, Hidalgo y Bellas Artes: suspensión del servicio en dirección a San Lázaro hasta el viernes 13 de noviembre.

suspensión del servicio en dirección a San Lázaro hasta el viernes 13 de noviembre. Línea 6, Gran Canal: cierre desde las 22:00 horas del viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre.

cierre desde las 22:00 horas del viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre. Línea 3, Doctor Márquez: sin servicio el sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

sin servicio el sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Línea 2, Tlacotal: cierre en dirección a Tepalcates desde las 9:00 horas del martes 17 hasta el domingo 22 de noviembre. El sentido hacia Tacubaya continuará en operación.

cierre en dirección a Tepalcates desde las 9:00 horas del martes 17 hasta el domingo 22 de noviembre. El sentido hacia Tacubaya continuará en operación. Línea 4, Mercados San Juan: suspensión del servicio del martes 17 al domingo 22 de noviembre.

El lunes 16 de noviembre, el Metrobús tendrá como referencia su horario de día festivo, de las 5:00 a las 24:00 horas, sujeto a los ajustes particulares que anuncie el organismo. Los usuarios deberán considerar que los cierres por mantenimiento corresponden a fechas diferentes y consultar los avisos oficiales antes de trasladarse.

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