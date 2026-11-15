La Nations League, una historia de sufrimiento para México

La derrota ante Jamaica revive los antecedentes de México en la Nations League, un torneo marcado por finales perdidas, remontadas y eliminaciones

México sufre en la Concacaf Nations League | Claro Sports

La Concacaf Nations League se ha convertido en una competencia en la que la Selección Mexicana encuentra obstáculos que le impiden conseguir sus objetivos, uno de ellos, su acérrimo rival Estados Unidos. En otras ediciones el Tricolor recurrió a los penaltis para avanzar pero en partidos decisivos volvió a ser eliminado. El único título que presume fue bajo la dirección de Javier Aguirre, sin embargo, los fantasmas regresan en este 2026 con Rafa Márquez.

La derrota 3-2 ante Jamaica, en la ida de los cuartos de final, dejó a México obligado a remontar para mantenerse en la defensa de su campeonato. El resultado también marcó el debut oficial de Rafael Márquez como entrenador del combinado nacional, quien no ha logrado ganar en su era.

La Nations League, un torneo que comenzó con una final perdida ante Estados Unidos

La primera participación de México en la Concacaf Nations League comenzó en la edición 2019-2021, cuando el equipo consiguió avanzar a la fase final después de terminar como líder del Grupo B.

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El Tri ganó sus cuatro compromisos ante Panamá y Bermudas, resultados que le permitieron concluir la fase de grupos sin derrotas. Sin embargo, su camino hacia el campeonato comenzó a complicarse cuando llegó el momento de disputar las eliminatorias.

En semifinales, México enfrentó a Costa Rica en un partido que terminó sin goles durante el tiempo reglamentario. La clasificación tuvo que resolverse desde los once pasos, donde el conjunto mexicano se impuso 5-4 para conseguir su lugar en la final.

Estados Unidos fue el rival en el encuentro por el título. México consiguió ponerse en ventaja en dos ocasiones, pero el conjunto estadounidense respondió para llevar el marcador a un empate 2-2 al término de los 90 minutos.

La definición llegó durante la prórroga, cuando Christian Pulisic convirtió un penalti que estableció el 3-2. Con ese resultado, Estados Unidos se proclamó campeón de la primera edición de la Nations League.

Diego Cocca y una eliminación ante Estados Unidos que dejó a México sin final

La edición 2022-23 representó otra oportunidad para que México buscara el campeonato. Durante la fase de grupos, el equipo terminó en el primer lugar de su sector con dos victorias y dos empates, aunque sus enfrentamientos contra Jamaica evidenciaron las dificultades para superar a la selección caribeña.

El Tri empató 1-1 en Kingston y posteriormente igualó 2-2 en territorio mexicano. Ambos resultados le permitieron mantenerse por encima de sus rivales en la clasificación, pero también anticiparon los problemas que podía encontrar ante equipos de la región.

Con Diego Cocca como entrenador, México avanzó a las semifinales, donde volvió a encontrarse con Estados Unidos. El conjunto estadounidense se impuso 3-0 y dejó al Tri fuera de la final por primera vez en la historia de la competencia.

La derrota obligó a México a disputar el partido por el tercer lugar frente a Panamá. Un gol de Jesús Gallardo permitió conseguir la victoria por 1-0 y cerrar el torneo con un lugar en el podio.

México sufrió ante Honduras y volvió a perder una final de Nations League

La edición 2023-24 presentó un cambio en el formato de la Nations League con la incorporación de los cuartos de final. México, dirigido por Jaime Lozano, obtuvo su clasificación directa a esa instancia gracias a su posición en el ranking de Concacaf.

Los resultados de México en la Nations League | Claro Sports

Su primer rival fue Honduras, selección que aprovechó el encuentro de ida para imponerse 2-0 y colocar al Tri en una situación que comprometía su continuidad en el torneo.

México llegó al partido de vuelta con la obligación de remontar una diferencia de dos goles. El equipo consiguió igualar el marcador global con una victoria por 2-0, por lo que la eliminatoria tuvo que resolverse mediante una tanda de penaltis.

Desde los once pasos, el conjunto mexicano ganó 4-2 y aseguró su clasificación a semifinales. Fue la segunda ocasión en tres ediciones que el Tri necesitó recurrir a los penaltis para mantenerse en la disputa por el campeonato.

En la siguiente ronda, México derrotó 3-0 a Panamá y consiguió regresar a una final de la Nations League. Sin embargo, el último obstáculo volvió a ser Estados Unidos. El conjunto estadounidense se impuso 2-0 y conquistó el título por tercera ocasión consecutiva. Para México, el resultado significó su segunda final perdida en el torneo y la tercera edición sin conseguir el campeonato.

Javier Aguirre rompió la sequía de México en la Nations League

Después de tres ediciones sin levantar el trofeo, México consiguió cambiar su historia en la Nations League durante la temporada 2024-25, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

El entrenador asumió el objetivo de conquistar una competencia que hasta entonces había sido dominada por Estados Unidos, selección que había ganado las tres ediciones disputadas.

México logró avanzar hasta la final, donde enfrentó a Panamá. El encuentro terminó con una victoria por 2-1 para el Tri, gracias a dos anotaciones de Raúl Jiménez, incluida la que definió el campeonato mediante un penalti en los minutos finales.

Con ese resultado, la Selección Mexicana conquistó su primer título de la Concacaf Nations League y terminó con la racha de campeonatos estadounidenses.

Rafael Márquez enfrenta el riesgo de una eliminación en cuartos de final ante Jamaica

La edición 2026 volvió a colocar a México en una situación de desventaja desde los cuartos de final. Esta vez, Jamaica fue el rival que consiguió imponerse en el encuentro de ida, con una victoria por 3-2 que dejó al equipo de Rafael Márquez obligado a buscar la remontada.

El resultado tuvo un significado adicional para el entrenador mexicano, debido a que representó su primer partido oficial al frente de la selección. Después de sus compromisos de preparación, Márquez comenzó su participación en la Nations League con una derrota que compromete la defensa del título conseguido por Javier Aguirre.

El antecedente de Honduras en 2023-24 muestra que México ya consiguió recuperarse de una desventaja en esta instancia. En aquella ocasión, el Tri perdió por dos goles en la ida, igualó la eliminatoria en la vuelta y avanzó mediante penaltis.

Ahora, el escenario es distinto. México deberá revertir una diferencia de un gol ante Jamaica, un rival que también había complicado su camino durante la fase de grupos de la edición 2022-23.