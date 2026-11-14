¿Por qué se conmemora el Día Mundial sin Alcohol el 15 de noviembre?

Cada 15 de noviembre se promueve la prevención del consumo nocivo de alcohol y se recuerdan sus consecuencias para la salud física y mental

Este 15 de noviembre no se bebe en el mundo | Reuters

Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, una fecha dedicada a crear conciencia sobre las consecuencias que puede tener el consumo de bebidas alcohólicas en la salud y la sociedad. La jornada busca promover hábitos saludables, informar sobre los riesgos asociados con esta sustancia y fomentar la prevención de enfermedades, accidentes y problemas relacionados con la dependencia del alcohol.

El consumo de alcohol representa un problema de salud pública a nivel internacional, debido a su relación con enfermedades del hígado, distintos tipos de cáncer, trastornos mentales y lesiones provocadas por accidentes de tránsito. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 2.6 millones de muertes registradas en 2019 estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol, una cifra que refleja la importancia de impulsar campañas de información y prevención.

¿Cuál es la principal razón del Día Mundial sin Alcohol?

El objetivo principal del Día Mundial sin Alcohol es sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas y promover decisiones informadas para proteger la salud. La conmemoración también busca reducir los daños asociados con el consumo excesivo y recordar que la dependencia puede afectar tanto a las personas que beben como a sus familias y comunidades.

Uno de los principales mensajes de esta jornada es que el alcohol no solamente puede generar dependencia, sino que también está relacionado con más de 200 enfermedades, lesiones y otras condiciones de salud, según la OMS. Entre sus consecuencias se encuentran la cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de cáncer y afectaciones a la salud mental.

La fecha también permite impulsar actividades educativas dirigidas a adolescentes y adultos, así como promover el acceso a servicios de orientación y tratamiento. La prevención, la identificación temprana del consumo problemático y el acompañamiento médico son herramientas fundamentales para reducir sus consecuencias.

¿Por qué el 15 de noviembre fue nombrado Día Mundial sin Alcohol?

El Día Mundial sin Alcohol se conmemora cada 15 de noviembre como una jornada de sensibilización sobre los efectos del consumo de bebidas alcohólicas. La fecha aparece en calendarios de salud y campañas de prevención de distintos países, donde se utiliza para difundir información sobre los riesgos de esta sustancia.

Aunque algunas publicaciones atribuyen su establecimiento a la Organización Mundial de la Salud, no existe documentación oficial suficiente para confirmar que la OMS haya proclamado formalmente el 15 de noviembre como Día Mundial sin Alcohol. Tampoco se encuentra claramente acreditado un acontecimiento histórico específico que explique la elección de ese día.

Más allá del origen de la fecha, su propósito es impulsar la reflexión sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias, además de promover medidas de prevención y atención de los trastornos relacionados con esta sustancia.

¿Ingerir alcohol es malo para la salud?

Sí. El consumo de alcohol implica riesgos para la salud, incluso cuando se realiza en cantidades moderadas. La Organización Mundial de la Salud advierte que no existe un nivel de consumo completamente libre de riesgos y que la probabilidad de sufrir consecuencias negativas aumenta conforme se incrementan la cantidad y la frecuencia de ingesta.

El alcohol está clasificado como una sustancia carcinógena para los seres humanos, debido a que existe evidencia científica de su relación con distintos tipos de cáncer, incluidos los de boca, garganta, esófago, hígado, colon, recto y mama. También puede afectar el funcionamiento del sistema nervioso, alterar la coordinación y disminuir la capacidad para tomar decisiones.

El consumo excesivo en periodos cortos puede provocar intoxicación, pérdida de conciencia y accidentes. A largo plazo, la ingesta frecuente puede contribuir al desarrollo de enfermedades hepáticas, hipertensión, problemas cardiovasculares y dependencia, además de afectar las relaciones personales y el desempeño laboral.

Evitar el consumo de alcohol es la forma más eficaz de eliminar los riesgos directamente asociados con su ingesta. Para quienes deciden beber, reducir la cantidad y la frecuencia disminuye la exposición, aunque no elimina completamente los riesgos. Las personas que presentan dependencia deben buscar orientación profesional, ya que suspender el consumo de manera repentina puede provocar complicaciones médicas.

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